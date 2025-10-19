Suscribete a
ABC Premium

19 DE OCTUBRE

Los olvidados

La ley ELA sigue sin aplicarse, sin dotación presupuestaria, sin desarrollo reglamentario y, por tanto, sin efectos reales sobre la vida de los enfermos ni de sus familias.

Cartas al director

Cartas al director

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos.

Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Hace más de un año, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, un hecho poco frecuente en nuestra vida política, una ley destinada a mejorar la atención y el apoyo a las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad cruel que afecta ... en España a unas 4.000 personas y que avanza sin tregua, deteriorando la movilidad, la comunicación y la autonomía de quienes la sufren. Aquella aprobación fue recibida como un acto de justicia y humanidad, pero hoy, más de doce meses después, la realidad desmiente las palabras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app