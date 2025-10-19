Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Hace más de un año, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, un hecho poco frecuente en nuestra vida política, una ley destinada a mejorar la atención y el apoyo a las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad cruel que afecta ... en España a unas 4.000 personas y que avanza sin tregua, deteriorando la movilidad, la comunicación y la autonomía de quienes la sufren. Aquella aprobación fue recibida como un acto de justicia y humanidad, pero hoy, más de doce meses después, la realidad desmiente las palabras.

La ley sigue sin aplicarse, sin dotación presupuestaria, sin desarrollo reglamentario y, por tanto, sin efectos reales sobre la vida de los enfermos ni de sus familias. Mientras los papeles duermen en los despachos, cada día mueren tres personas con ELA en nuestro país. Y lo hacen, en muchos casos, sin haber recibido la asistencia domiciliaria prometida, sin acceso suficiente a la fisioterapia, a los equipos de ventilación, a la ayuda técnica o a los cuidados que les permitan conservar un mínimo de dignidad. No es una cuestión de política. Es una cuestión de humanidad y de palabra dada. La unanimidad del Parlamento fue un compromiso solemne con los más vulnerables. Su incumplimiento es una herida en la confianza de los ciudadanos y una forma de maltrato institucional. Por eso exigimos al Gobierno y a las comunidades autónomas que cumplan la ley, que asignen los recursos necesarios y que conviertan en hechos lo que ya fue aprobado por todos los partidos. No se puede pedir paciencia a quien no tiene tiempo. No se puede hablar de progreso mientras se abandona a los que más lo necesitan. La dignidad de una sociedad se mide por el trato que da a sus enfermos. Y hoy España está suspendiendo esa prueba. Juan José Lojo Fandiño. La Coruña

