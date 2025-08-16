Esta mañana, en la parada de Miraflores de la Sierra de Madrid, el conductor se negó a atender a mi mujer en silla de ruedas alegando que iba con retraso y que detrás venía otro

Es que el acceso al transporte para las personas con discapacidad es una odisea, y a esto se le añade el factor suerte de con quién te topes y te atienda. Esta mañana, a las 12.35, en la parada de Miraflores de la Sierra de Madrid, de regreso a la capital, esperando el autobús 725, el conductor se negó a atender a mi mujer en silla de ruedas alegando que iba con retraso y que detrás venía otro. Arrancó y nos dejó en tierra. ¿Dónde está la profesionalidad de ese conductor? Porque está claro que su humanidad brilla por su ausencia. El siguiente autobús llegó a la 13.05 y no le funcionaba la plataforma elevadora, por lo que tampoco pudimos acceder. No subimos a un autobús hasta las 13.50. Esperamos en la parada a pleno sol con 34ºC. ¿Por qué siempre a las personas que lo tienen más duro en la vida la sociedad las castiga por partida doble?

Francisco José Eguibar. Madrid

Y después qué

España arde. Un trozo de nuestra geografía nacional se tiñe de negro. Hace apenas diez meses, la DANA golpeó el Levante. Hoy son los incendios. Mañana, ¿qué será? Lo urgente es sofocar las llamas y proteger vidas pero, ¿y después?

Corremos el riesgo de que la historia se repita. ¿Qué medidas se van a tomar para evitarlo? Mientras tanto, los bomberos forestales son despedidos en invierno, a pesar de su experiencia y conocimiento. Los voluntarios, movidos por un admirable deseo de ayudar, no cuentan con la formación necesaria y, a veces, pagan con su vida ese esfuerzo. Hoy los titulares hablan de fuego, pero en unos meses el tema se habrá diluido en la memoria colectiva. Así se gobierna: atendiendo al ruido del momento, dejando las necesidades para 'otro cantar'.

Es hora de invertir en prevención, de mantener equipos profesionales todo el año, de formar a voluntarios, de gestionar los bosques antes de que ardan. De lo contrario, la pregunta «¿y después qué?» seguirá teniendo la misma respuesta.

Pedro Marín. Zaragoza

