La Constitución del 78, con el Estado de las Autonomías, mayoritariamente aprobada por el pueblo español, aportaba una solución al problema territorial que planteaban los nacionalismos. La realidad nos está haciendo ver que tal vez era un espejismo, una cuestión táctica del nacionalismo, pues nuevamente se nos vuelve a plantear un problema territorial que pensábamos superado. Y para ello fue indispensable la colaboración de Rodríguez Zapatero, que nos situaba en una posición de salida que creíamos superada: la persistencia de las dos Españas que llevaron al nefasto guerracivilismo. Para mayor desgracia, el citado personaje ha tenido un discípulo aventajado en la figura de Pedro Sánchez. La táctica utilizada por este ha sido controlar el poder a cualquier precio para permitirle actuar desde dentro del sistema, controlando y debilitando las instituciones estatales para hacer fracasar la Constitución y sustituirla por otra nueva en la que la soberanía del pueblo español sería cuestionada. Se trata de cambiar el modelo de Estado con un alto riesgo de división que pone en peligro la convivencia. Para los nacionalistas, este nuevo modelo iría desde uno de corte confederal con el imprescindible 'derecho a decidir', o a otro para conseguir directamente la independencia.

En el fondo, no nos engañemos, esta y no otra será la cuestión de fondo que implicitamente llevarán consigo las próximas elecciones, que a más tardar tendremos en 2027. Se tratará de apoyar bien a los partidos que defiendan el modelo de unidad nacional del Estado actual o a aquellos que, deseando acabar con el mismo, están abiertos a un debate sobre una cuestión tan delicada como la soberanía, que plantea un nuevo modelo de Estado, con el riesgo de una profunda división de la sociedad para volver a la España rota, de nefastas consecuencias. Nunca más.

José María Ugarte Alonso. Bilbao

Quejas escénicas de un consumidor

Plagiando, 'mutatis mutandis', a Julián Marías y a sus 'Quejas litúrgicas de un consumidor', publicadas en una Tercera de ABC, solo una queja a Raphael. En su reaparición tras la enfermedad, ha eliminado el coro de sus conciertos. Tengo para mí que es un error, pues el coro de Raphael siempre dio gran emoción a sus conciertos, a veces más numeroso, a veces menos numeroso, pero siempre fantástico. Además, tras el susto de hace casi un año, creo que acompañar el esfuerzo que Raphael hace en el escenario le será muy útil. Me dirá Raphael que útil, pero muy caro. Aparte de que Raphael nunca escatimó nada a su público, estoy seguro de que grandes cantantes de coro cantarían gratis con Raphael, «yo fui coro de Raphael». Por cierto, las 'quejas litúrgicas' de Julián Marías no fueron atendidas por la Iglesia, así que estas mías sobre Raphael igual alguien las repesca dentro de un tiempo... Como diría Raphael, las repesca aquí, sí, sí, aquí, en ABC, en el ABC de siempre. ¡No inventen!

José Luis Gardón. Madrid