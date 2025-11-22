En noviembre, el Tribunal Supremo dictó varias resoluciones relevantes. Por un lado, condenó a prisión a dos mujeres que en un restaurante insultaron a un hombre por besarse con otro, diciéndole «maricón, gordo y español tenías que ser». Los magistrados revocaron la multa inicial por ... injurias y consideraron que se trataba de un delito de odio, castigado con prisión (Sentencia de 4 de noviembre, recurso de casación 2018/2023).

Ese mismo mes, la Sala Civil del Tribunal Supremo falló a favor de un importante grupo mediático, avalando un programa de investigación que presuntamente había denigrado a un profesional del sector médico (Sentencia de 5 de noviembre, recurso de casación 7459/2022). Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo declaró nulo un decreto del Gobierno de Sánchez-Ministerio de Agricultura por omitir las repercusiones económicas que tendría en el sector porcino español (Sentencia de 3 de noviembre, recurso 586/2023), publicación que apareció en el BOE el viernes 21 de noviembre.

En resumen, los recursos de un propietario de granja, un profesional médico afectado por un programa de televisión y un hombre insultado gravemente en Navarra fueron resueltos por el Tribunal Supremo. Y nadie habló de «golpes judiciales» ni otras exageraciones; todos los casos se trataron con normalidad. Ni siquiera el ministro de Agricultura, Luis Planas, condenado por omitir informes relevantes para el sector porcino, cuestionó al Tribunal Supremo. El ministro sabe que la Ley 13/2019 de Buen Gobierno exige respeto al principio de neutralidad y un trato correcto y esmerado hacia todos (artículo 26). Lo mínimo que se espera de un ministro en democracia.

José Luis Gardón. Madrid

El antifascismo

El término 'antifascismo' está de moda entre ciertos grupos sociales y políticos. En principio, nada que objetar respecto a la condena al fascismo, ya que la Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 condenaba tanto el fascismo como el comunismo, con estas palabras: «Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, y fueron responsables de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX, a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad».

Así pues, y 'sensu contrario', habrá que admitir que en el Parlamento Europeo no caben partidos fascistas ni comunistas, ya que estarían prohibidos. Eso sí, se admiten a los ultras, tanto de izquierda como de derecha, y a los nacionalistas. Resulta sorprendente, por lo tanto, que algún político español se proclame comunista sin rubor, pues o miente o está en contradicción con la resolución. Si se sigue la consigna, o la moda, y se aplica gratuitamente la palabra 'fascista a alguien, además de ser insultante, demuestra ignorancia, o peor aún: fanatismo, intransigencia, partidismo, dogmatismo o radicalismo, características todas ellas del verdadero fascista.

Luciano Ibáñez Dobón. Zaragoza