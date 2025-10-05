Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Siempre he pensado que la clase política es un reflejo de la sociedad. Debe de serlo cuando casos de corrupción tan flagrantes como que la propia mujer del presidente se dedicaba a dirigir una cátedra sin estar licenciada, o que su hermano vivía en La Moncloa mientras decía residir en Portugal para tributar menos por un trabajo otorgado a dedo no causen en la sociedad motivo para organizar huelgas o manifestaciones que hicieran caer al Gobierno, un gobierno que no se ve obligado a dimitir en bloque, porque sabe que hay una gran masa de votantes que no va a perder haga lo que haga.

Ocurre en todos los ámbitos de la sociedad: es públicamente conocido que el FC Barcelona pagó al vicepresidente de los árbitros comisiones millonarias, y los blaugranas siguen jugando en Primera bajo el silencio del resto de clubes y aficionados. Todo nos da igual.

En otros países europeos, se han bajado equipos a Segunda, han dimitido ministros, e incluso han desaparecido partidos históricos mientras que en España seguimos igual. Espero que la cosa cambie algún día.

Manuel Sierra Martin. Pamplona (Navarra)

Obsoletos o no

En poco más de una semana, Microsoft dejará de dar soporte a Windows 10, dejando a millones de ordenadores obsoletos y vulnerables a posibles ataques. Mi ordenador aún funciona perfectamente, por lo que he decidido instalar una distribución de Linux que me permite decidir qué instalo y cómo uso mi equipo, así como disfrutar de una personalización imposible hasta ahora. Quizá sea un buen momento para reflexionar sobre cómo empresas externas, ajenas a quienes fabrican nuestros dispositivos, deciden su obsolescencia.

Alfonso Pérez Sánchez. La Coruña