4 de septiembre

Más de lo mismo

Los lectores comentan hoy la conversación de Xi con Putin sobre el trasplante de órganos y la inmortalidad y la entrevista de Illa y Puigdemont en Bruselas

Cartas al director

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos.

Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Según cuenta ABC, un micrófono captó a Putin diciendo a Xi que los trasplantes podrían alargar la vida indefinidamente, a lo que Xi respondió que en este siglo se podría llegar a vivir hasta 150 años. Más de cien comentaristas a la noticia respondieron casi ... unánimemente: «¡Más de lo mismo no, por favor!». Martín Segarra. Madrid

