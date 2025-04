Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Un día de septiembre de 2015 me hice una foto con un hombre que ya no se encuentra entre nosotros hoy. Yo, pequeño e inocente como un niño, no tenía ni la menor idea de lo que representaría para el mundo entero esa persona. No ... me imaginaba que ese anciano sonriente, vestido de blanco, desafiaría las normas rígidas de una institución casi tan antigua como el coliseo de Roma. Que sería criticado, incluso desde dentro, por atreverse a recordarnos algo tan simple como «amad al pobre como yo os he amado», como dijo aquel otro loco del siglo I. Jamás pensaría que estaba próximo a un hombre que, con gestos sencillos y palabras poderosas, cambiaría dogmas por diálogo y juicio por compasión; que marcaría un antes y un después en una Iglesia que dejaría de estar en lo alto para colocarse a pie de cañón con el desfavorecido. A día de hoy guardo con mucho cariño ese rosario que me regaló en un sobre verde con su escudo impreso. El de un verdadero misionero de misericordia. Descanse en paz, Papa Francisco. Y gracias.

Lucas Calzada Calero. Valencia Atinados enfoques Felicito a Puebla por su viñeta tan acertada, sobre las opiniones dadas por los tertulianos en la muerte del Papa Francisco. Añadiría también las de otros muchos, periodistas , escritores y muchas otras personas, que no se sienten cercanas a la Iglesia pero juzgan todo lo relativo a ella con criterios absurdos. Sin ir más lejos, el cineasta Costa Gavras declara «que el Papa Francisco aceptara la homosexualidad es toda una bomba para la Iglesia», dejando claro que no ha entendido nada. Ni Francisco ni ningún otro Papa ha aceptado ni aprobado las practicas homosexuales. La Iglesia acoge a todos, homosexuales y heterosexuales. Ya sabemos, se condena el pecado pero no al pecador; éste queda al juicio de Dios (y de la Iglesia en el sacramento de la confesión ) También felicito a Luis Herrero por su articulo ' Una grieta en la roca', muy ecuánime y con un final acertadisimo. M. Victoria Merino. Madrid Francisco y el aborto Ha muerto el Papa Francisco, jesuita y argentino. Como no soy político puedo decir y escribir lo que pienso, del Papa Francisco, al que han considerado como un pastor de la Iglesia «progresista», aunque quizá no para todas sus ovejas. Como es sabido «en el corazón de Dios no hay enemigos sino hijos». Pues bien, ¿dónde están los hijos que no les dejan nacer? ¿Cómo perdonar el gran pecado del aborto? No será a todos los que están a favor y se les puede perdonar porque no fueron abortados y ya han nacido. Y viven, ¿y por ello tienen el derecho a matar a los que van a nacer? Menos mal que el Papa Francisco lo arreglo y dijo que el aborto es un pecado grave porque pone fin a una vida humana inocente. ¿Quiénes pueden absolver del aborto? Máximo de la Peña. Salamanca

