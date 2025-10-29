Suscribete a
29 DE OCTUBRE

De la ley a la ley: riesgo de involución

La comparecencia de Félix Bolaños del pasado martes, sosteniendo entre sus manos el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no es sino un paso más en la silente, pero peligrosísima

La comparecencia de Félix Bolaños del pasado martes, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, sosteniendo entre sus manos el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no es sino un paso más en la silente, pero peligrosísima, liquidación de la democracia ... liberal y el orden constitucional de nuestro país. En caso de que la ley de marras fuese aprobada, las investigaciones dejarían de estar en manos de los jueces para pasar a ser competencia de la Fiscalía, una regresión cualitativa en las garantías democráticas para España en tanto en cuanto esta última es sensiblemente dependiente del Ejecutivo. No lo digo yo: basta recordar cuando Sánchez afirmó en los micrófonos de RNE aquello de «la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso».

