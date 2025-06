Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Isabel Díaz Ayuso abandonó la Conferencia de Presidentes, entre la irritación de algunos, cuando Imanol Pradales empezó a hablar en 'heuskeranto' (que no es el verdadero euskera o vascuence). El 'heuskeranto' –él lo acuñó sin hache inicial; yo lo pongo con hache porque cuadra más en ese galimatías plagado de haches lo acuñó el médico y escritor vizcaíno Josu Arenaza, en referencia a algo que se inventó en los años sesenta del siglo XX para unificar los 'euskalkis' o dialectos de la lengua vasca. No es el verdadero euskera, como digo.

Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco, se oponía totalmente a que los 'maketos' hablasen euskera. En realidad, 'maketo' –aunque se tenga por tal– no es término despectivo; es como si un gitano llama 'payo' al que no es gitano. No es un insulto. 'Maketo' es el que no es vasco, el español de otras regiones, lo mismo que 'charnego' es el que no es catalán, el español de otras regiones. Son palabras antípodas.

Imanol Pradales es 'maketo' para Arana. Tiene dieciséis apellidos que no son vascos. Según Arana, «un descendiente de españoles nacido en Bizkaya nunca será bizkaino de raza» (Obras Completas, pág. 182). Porque Arana era un racista, ¿no? «Hay muchos vascos que no saben euzkera. Esto es malo. Hay algunos maketos que saben el euzkera. Esto es peor». (O.C., pág. 1.296). Se cumplen los deseos de Sabino: Pradales no habla euskera, sino 'heuskeranto', un esperanto euskérico llamado 'batua', que es distinto.

Jorge Garay Zabala. Las Arenas-Guecho (Vizcaya)

Irrealidades

El controvertido gesto de Isabel Díaz Ayuso que tanto rechazo ha suscitado, al menos en el oficialismo vasco, puede suponer, sin embargo, una buena razón para reflexionar sobre algo que se produce diariamente y con toda naturalidad en numerosos centros de enseñanza de la comunidad autónoma del País Vasco. En el interior de la clase los alumnos emplean muy mayoritariamente con sus profesores el idioma cooficial autóctono, el vasco, mientras que, cuando salen al recreo y tienen la opción de elegir sin condicionamientos externos su idioma natural de expresión y de relación, eligen masivamente el idioma común del castellano, mostrando de manera irrefutable que es esta última su verdadera lengua materna, paterna y 'abuelenga'. Luego del recreo, vuelta al aula para ceñirse de nuevo esa especie de camisa de fuerza que se han acostumbrado a llevar desde pequeños.

Esa camisa de fuerza, en forma de pinganillo, es la que rechazó colocarse la señora Ayuso el pasado viernes en Barcelona. Tanto el esperpento de Pedralbes como la no menos estrambótica función representada en el frontón Jai Alai de Guernica revelan la distancia aristocrática que existe entre la sociedad oficial y la real. Casas Juan XXIII, 5 4º dcha

Javier M. Pernía. Vitoria (álava)