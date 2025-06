Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Cual David, la muy castigada Ucrania logró con un exiguo presupuesto pulverizar con unos simples drones a un Goliat de superbombarderos estratégicos. Ganar o perder batallas o guerras no depende ya de la superioridad armamentística o presupuestaria , sino más bien de otras variables, como serían la superioridad en estrategia, innovación, determinación y por supuesto el valor. Esta gran lección no debe pasarnos inadvertida, pues conseguir más con menos es sin duda el camino para cosechar más éxitos que fracasos.

El presupuesto militar de España no debe incrementarse al 5 por ciento del PIB; es preferible multiplicar la eficacia en defensa, simplemente aplicando los criterios antedichos, que responden a la máxima «más vale maña que fuerza».

Este mismo criterio de eficacia debería ,a mi entender, trascender del citado ámbito castrense al civil para lograr también una administración pública muchísimo más eficiente, con una tributación 'low cost' que destierre ciertos 'modus operandi' más propios del caduco sistema soviético que de una sociedad moderna con ánimo de prosperar, ser libre y brillar en un mundo sumido en la oscuridad.

Martí Gassiot Garriga. Barcelona

¿Qué ortografía?

Sinceramente, no es muy justo que se rebaje la puntuación por faltas de ortografía o similares cuando toda España sabe que es correcto y aceptado escribir tal que así: «Todos/as los/as alumnos/as serán puntuados por lo/as miembros/as del tribunal». Si incluso en las oposiciones del CGPJ y del Tribunal Supremo se escribe así, creo que nuestros futuros universitarios no deberían ser penalizados por faltas que no son faltas.

José Luis Gardón. Madrid