Khashoggui, crimen de Estado

Cuando era pequeño, el único Khashoggi conocido era un árabe multimillonario que pasaba temporadas en Marbella, con un enorme yate que llevaba el nombre de su mujer en letras de oro. Un extravagante al que la mayoría de los pobres solíamos observar, en un ejercicio ... banal de voyerismo. Actualmente, el único Khashoggi conocido es un periodista árabe-norteamericano, reconocido como una potente voz disidente sobre la política de Arabia Saudita, país que conoce desde dentro, ya que fue jefe de prensa del emir. Escribo en presente porque creo que seguirá siendo noticia en las relaciones internacionales hasta que su cuerpo sea entregado, momento en el que dejará de ser una ejecución extrajudicial y los verdaderos autores sean enjuiciados y castigados.

Necesitaba un papel para casarse. Un maldito papel que solo su consulado podía expedir. Pensaba que su seguridad estaba garantizada en Estambul. Lo citaron un día y a una hora concreta, hace ocho años. Las imágenes de él entrando y saludando al ujier son las últimas y transmiten una carga emocional impresionante.

Un escuadrón de la muerte lo esperaba en la oficina del cónsul y, tras un brevísimo intercambio de palabras y un forcejeo desigual, fue asesinado y desmembrado mientras su prometida esperaba afuera. Con ello, no solo mataban a un hombre íntegro, sino a una voz que representaba la libertad de expresión y la libre circulación de ideas.

El responsable de los asesinos era el jefe de seguridad del príncipe heredero. Los hijos del periodista asesinado fueron cubiertos de oro y enviados al exterior. La prometida y la comunidad internacional, noqueadas por la impunidad de un asesinato que, aunque esperado y anunciado, no resulta menos espeluznante, seguirán en la lucha. Los gobiernos decentes apoyarán el procedimiento penal hasta sus últimas consecuencias y no intercambiarán lo sagrado de una vida humana por un puñado de petrodólares. Trump lo acaba de exonerar, con luces y taquígrafos.

Luis Peraza Parga. California

El caos de tráfico

Desde 2021, la DGT nos empezó a decir que debíamos comprar una baliza luminosa para sustituir los triángulos de señalización. Por eso, casi todos los españoles ya nos gastamos entre 30 y 50 euros en una baliza luminosa de las que se vendían antes. Ahora, ese dinero invertido en nuestra seguridad vial irá a la basura, porque tendremos que comprar otra baliza, esta vez con conexión. La pregunta es evidente: ¿para qué nos hicieron comprar las primeras balizas sin conexión si ya tenían en mente ‘mejorarlas’? Además, en el resto de la UE los triángulos reflectantes siguen siendo válidos, pero en España no. La baliza V16 conectada es un anacronismo tecnológico, porque desde 2018 todos los coches nuevos ya están conectados en caso de accidente o emergencia mediante el famoso ‘eCall’. Por lo tanto, los vehículos fabricados desde 2018 deberían poder usar la baliza V16 sin conexión, e incluso los triángulos reflectantes, ya que el propio coche se geolocaliza con la DGT. Pedro P. Pellón Pulido. Madrid