Última hora
23 DE NOVIEMBRE

Khashoggui, crimen de Estado

Los lectores se hacen eco hoy de la visita del príncipe heredero saudí a la Casa Blanca y cómo parace imposible borrar de su historial el asesinato del periodista Khashoggui en el consulado de Estambul

Cartas al director

Cuando era pequeño, el único Khashoggi conocido era un árabe multimillonario que pasaba temporadas en Marbella, con un enorme yate que llevaba el nombre de su mujer en letras de oro. Un extravagante al que la mayoría de los pobres solíamos observar, en un ejercicio ... banal de voyerismo. Actualmente, el único Khashoggi conocido es un periodista árabe-norteamericano, reconocido como una potente voz disidente sobre la política de Arabia Saudita, país que conoce desde dentro, ya que fue jefe de prensa del emir. Escribo en presente porque creo que seguirá siendo noticia en las relaciones internacionales hasta que su cuerpo sea entregado, momento en el que dejará de ser una ejecución extrajudicial y los verdaderos autores sean enjuiciados y castigados.

