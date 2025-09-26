Suscribete a
Justicia virtual

Los lectores comentan hoy diversos aspectos de la Justicia: su adaptación formal a la era digital y el principio esencial de la separación de poderes

Cartas al director

Cartas al director

En una sala de vistas prácticamente vacía se celebró recientemente un juicio que refleja los nuevos tiempos de la Justicia digital. Solo un abogado compareció de manera presencial, con toga y puntualidad, mientras el resto de los protagonistas optó por la conexión remota. El acusado ... apareció desde la habitación de un hotel en Ibiza, con una naturalidad que hacía pensar más en una videollamada turística que en un procedimiento judicial. El fiscal, por su parte, intervino desde la tranquilidad de su despacho. La juez fue la más enigmática: solo se escuchó su voz, sin rostro ni localización identificable, como si dictara desde un espacio virtual sin coordenadas.

