Ayer se cumplieron 25 años del vil atentado etarra en Sallent de Gállego (Huesca) donde dos jóvenes agentes de la Guardia Civil, Irene Fernández y José Ángel de Jesús, fueron cobardemente asesinados. 25 años en los que, en cada aniversario, sus familias se desplazan centenares ... de kilómetros para rendir el merecido homenaje que, toda la sociedad española, debemos a las víctimas del terrorismo provocadas por la mafia de ETA. Los ciudadanos jamás tendríamos que olvidar a tantos Irene y José Ángel que dieron hasta su vida por nuestra libertad y nuestra Constitución. Gracias siempre a ellos, y a sus familiares. No olvidarles y hacerles justicia debería ser el compromiso más firme de una sociedad democrática sin amnesia colectiva y con principios y valores. Y jamás permitir blanquear a los asesinos, como con hasta impunes reconocimientos todavía sucede miserablemente por proetarras, en algunas localidades vascas y navarras. No olvidemos nunca, a los verdaderos inolvidables. David García. Madrid

El virus de la polarización La polarización no es un fenómeno nuevo, pero sí lo es su intensidad y, sobre todo, su dimensión afectiva. En España, aunque el nivel no alcanza aún al de Estados Unidos o Brasil, la crispación política y mediática ha favorecido un clima de desconfianza que va más allá del debate ideológico. La diferencia clave es que ya no discutimos ideas, sino que rechazamos visceralmente a quienes las sostienen. Esto convierte la política en un campo de batalla emocional donde la identidad partidista pesa más que los argumentos. El peligro radica en que la polarización afectiva no solo moviliza a los votantes, sino que debilita las bases democráticas: cuestiona procesos electorales, erosiona la confianza en las instituciones y bloquea la cooperación. Si el adversario se percibe como enemigo ilegítimo, la democracia deja de ser un espacio de deliberación. Ese es el verdadero riesgo. Xián Antón Lorenzo Rodríguez. Orense

