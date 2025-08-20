Suscribete a
Restablecida la circulación de trenes entre Madrid y Galicia siete días después

20 DE AGOSTO

Los inolvidables

Los lectores hoy hablan del aniversario del asesinato de los dos Guardias Civiles en Sallent de Gállego y de la polarización que todo lo invade

Cartas al director

Ayer se cumplieron 25 años del vil atentado etarra en Sallent de Gállego (Huesca) donde dos jóvenes agentes de la Guardia Civil, Irene Fernández y José Ángel de Jesús, fueron cobardemente asesinados. 25 años en los que, en cada aniversario, sus familias se desplazan centenares ... de kilómetros para rendir el merecido homenaje que, toda la sociedad española, debemos a las víctimas del terrorismo provocadas por la mafia de ETA. Los ciudadanos jamás tendríamos que olvidar a tantos Irene y José Ángel que dieron hasta su vida por nuestra libertad y nuestra Constitución. Gracias siempre a ellos, y a sus familiares. No olvidarles y hacerles justicia debería ser el compromiso más firme de una sociedad democrática sin amnesia colectiva y con principios y valores. Y jamás permitir blanquear a los asesinos, como con hasta impunes reconocimientos todavía sucede miserablemente por proetarras, en algunas localidades vascas y navarras. No olvidemos nunca, a los verdaderos inolvidables. David García. Madrid

