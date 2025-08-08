Occidente debería aprender del pasado y tratar de construir una base industrial de defensa sólida y tratar de alcanzar, lo antes posible, las capacidades operativas

Toda guerra trae enseñanzas, si se sabe sacarlas, pues una cosa es identificar lecciones y otra muy distinta aprender de ellas. La guerra de Ucrania, entre otras cosas, ha demostrado que el 'stock' de municiones que teníamos la mayoría de los países era minúsculo y que ninguno hubiéramos aguantado una semana al nivel de gasto de esa guerra y además, que se necesitan determinados sistemas de armas que o bien se habían abandonado al creer que eran 'cosa del pasado' (lanzacohetes) o bien han surgido fruto de la innovación propia de cualquier conflicto (drones).

¿Por qué España ha dejado que las empresas españolas de munición hayan caído en manos extranjeras? Consecuencia de esta ¿política? resulta que ahora nuestras Fuerzas Armadas compran o tratan de comprar –hay concursos que han quedado desiertos por la demanda mundial– munición a empresas que fueron compradas por consorcios o empresas alemanas, como es el caso de Explosivos Alaveses, comprada por Rheinmetall, noruegas, o Nammo, que compró la hasta entonces Fábrica de Armas de Palencia. Hemos perdido la capacidad de producción nacional o el control sobre esa producción y ¿ahora qué?

En cuanto a la producción de los medios necesarios para equipar a los países europeos y a España, la solución adoptada pasa por la conocida «favorecer la industria armamentística europea» y, en el caso español, por el veto a Israel y a los Estados Unidos de Trump. Perfecto, si no fuera por la falta de coordinación entre gobiernos e industria, y entre países, en un asunto de tanto interés, y no hablo sólo de defensa nacional, sino de economía y empleo.

Ahora que todos los países de la OTAN, incluida España, han decidido incrementar su presupuesto de defensa, deberíamos aprender del pasado y tratar de construir una base industrial de defensa sólida y tratar de alcanzar, lo antes posible, las capacidades operativas que necesitamos, o que podríamos necesitar, para afrontar nuestra «amenaza no compartida» y contribuir a la defensa compartida, evitando depender de actores externos.

Félix Eugenio García Cortijo. Coronel de Infantería DEM (R)