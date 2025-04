Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

El doctor Sánchez, puesto a incumplir, ahora también incumple los contratos con Israel, incumplimiento más grave, si cabe, que el de no elaborar los Presupuestos Generales. Y es que Sánchez no está sujeto al ordenamiento jurídico desde el mismo día que fue investido, pues durante cinco días se negó a nombrar a sus ministros. De haberle aceptado la sociedad aquel primer incumplimiento –muy grave, puesto que España no puede estar sin Gobierno ni un solo día– vino todo lo demás. Sánchez comprobó que podría hacer lo que le dé la gana, desde disolver las Cortes y al instante resucitarlas (15 de febrero de 2018) hasta negarse a elaborar los Presupuestos (22 de abril de 2025), pasando por incumplir los contratos yendo contra sus propios actos (24 de abril de 2025), sin olvidarnos de su inactividad presidencial durante cinco días (24 al 29 de abril de 2024).

José Luis Gardón. Madrid

Linchamiento

La inspección de Trabajo ha vuelto a certificar que la situación de los becarios de Nacho Cano estaba en regla, puesto que no eran trabajadores sino alumnos. En consecuencia, la Audiencia de Madrid ha archivado la causa. Todos recordamos cómo las fuerzas progresistas retorcieron esa evidencia para acusar falsamente a Nacho Cano de un delito, filtrando su detención para lograr su linchamiento. Debiera denunciarse esta habitual táctica difamatoria contra un adversario inocente al que se desea destruir.

Antonio Soler. Santander (Cantabria)