10 de noviembre

Hacienda y la caridad

Una reflexión sobre la fiscalidad aplicada a las donaciones al Banco de Alimentos

Cartas al director

Hay que dar las gracias a los voluntarios, casi siempre mujeres, que estos días están en los supermercados para recordarnos la campaña de recogida del Banco de Alimentos. Gracias. Dicho esto, me pregunto lo siguiente: ¿qué pasa con el IVA de los alimentos? Los contribuyentes ... dejan una cantidad de dinero en las cajas para que esta pase al Banco de Alimentos. Salvo error por mi parte, creo que la Administración contribuye con parte de los fondos europeos FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos) que gestiona Cruz Roja con la entrega de tarjetas monedero. Pero si hago caso a las peticiones de los Bancos de Alimentods todavía no se ha eximido del IVA a sus compras.

