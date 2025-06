Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Desde que saliera compungido el día que Santos Cerdán quedó retratado en el informe de la UCO, Pedro Sánchez ha pasado pronto a la construcción del relato: esto, como él dijo, no va de él, sino de un proyecto, y a partir de ahí toda intervención de cualquier cargo gubernamental o de partido se ha orientado a dejar claro que la resistencia en el poder no es por mantener al césar en el escaño azul, sino para evitar que la derecha llegue al gobierno.

Es de primero de democracia que esta consiste, precisamente, en la pacífica alternancia de poder entre distintas fuerzas políticas e ideológicas, según el voto de los ciudadanos que en España decidimos no el presidente, sino el Parlamento que queremos.

Resulta evidente que no hay salida honrosa para Sánchez: parte con la ventaja de que Feijóo no cuenta con los apoyos suficientes para una moción de censura, pero una cuestión de confianza que lo reafirmara en el cargo sería jugar con fuego, y el propio Sánchez afirmó no sólo su voluntad de agotar la legislatura, sino su intención de volver a ser candidato: todos podemos imaginar a qué quedará reducido el PSOE.

Imagino que, llegado el momento en el que España deba hablar en las urnas, Sánchez esgrimirá el discurso de «todo menos la derecha», aunque ese todo incluya a golpistas o a los herederos de ETA, pero, si gana la derecha y puede formar gobierno, ¿qué?, ¿se resistirá con algún subterfugio legal promulgado previamente 'ad hoc'?

No importa que fueran dos papeletas o cien: el simple hecho de adulterar las urnas es ya motivo suficiente para desestimar los resultados e inhabilitar al candidato trilero: me pregunto quién está, por tanto, en condiciones de afirmar que quien lo hace una vez no lo haga dos. ¿Aceptará la izquierda una mayoría parlamentaria de derechas que invista presidente a Feijóo o demostrará entonces que, además de presuntos corruptos y muy dados a la compañía de chicas de compañía, han perdido cualquier atisbo de demócratas?

Resistir es vencer

Raúl Calleja Fuentes. Palma del Río (Córdoba)

El 'Manual de resistencia' es el libro de las horas para el presidente del Gobierno. En él no se lee nada relativo a la dimisión. Por eso, es perder el tiempo preguntándose cuándo se irá. La respuesta es sencilla: por decisión propia, nunca.

Se da la gran paradoja en la política española de que tratándose de un Gobierno sostenido por piezas de muy diferente calibre, alguna de ellas tan incompatibles entre sí que necesitan un milagro para tenerse en pie, resulta que, sin embargo, aguantan en pie firme los más devastadores tsunamis, de la misma manera que no hay vendaval, por fuerte que sea, que derribe la Torre Eiffel, sostenida por cuatro gigantescas presas que nivelan cualquier movimiento peligroso.

Así pues, no parece que por mucha basura que siga fluyendo de móviles y discos duros de Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, los socios de Sánchez pasen de amagar y no dar. A mayor debilidad del presidente más facilidad para cobrar la factura. De ahí que lo más razonable sea que se llegue a 2027, porque ni habrá elecciones anticipadas ni tendrá éxito una moción de censura.

Agustín de la Calzada. Madrid