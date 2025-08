Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Existe en la teoría política lo que se conoce como efecto pendular, que más o menos quiere decir que tras un periodo de gobierno de extrema izquierda, como en nuestro caso, el electorado tiende a apostar por un gobierno del otro extremo. Por ejemplo, en Francia, donde más caladeros de votos tiene el Frente Nacional (equivalente en España a Vox), es en los barrios obreros donde tradicionalmente se votaba a la extrema izquierda. Este fenómeno no es bueno para recuperar la moderación y el equilibrio en la política española. Se necesita la alternativa, por supuesto, pero sin frentismo. Son necesarios la centralidad y el sentido común. Y ese espacio era y sigue siendo el del conservadurismo moderado, el humanismo cristiano, el liberalismo y la socialdemocracia liberal, justo la unión de fuerzas democráticas que forjaron el espíritu de la Transición y la Constitución de 1978.

Julio Elías. Sevilla

Adiós, Seguridad Social

Adiós, Seguridad Social. Me has echado del sistema. Me has condenado a trabajar en B, a no tener ningún derecho laboral. Me has condenado a darme de baja como autónoma. Yo, que tantas y tantas cuotas te pagué. Tantas veces que insté a mis compañeros a darse de alta en tus filas y emprender un camino hacia la regulación. Yo, que por un momento quise soñar con aumentar mis días de cotización y no quedarme en la calle en caso de baja soñé con ser igual a los asalariados. Yo, que creé mi puesto de trabajo y el de otra gente. Yo, que pagué religiosamente, y pagué y pagué, muchas veces más de lo que ganaba. Elegí el camino difícil. Un trabajo ruinoso, físicamente lastimoso, ¡cómo se me ocurre! Tú, que a través de una aseguradora has decidido que miles de personas no merecíamos una ayuda, la del Covid-19, con artículos que te sacaste de la manga, tú que cuatro años después me pides que te devuelva más de la mitad de mi sueldo de un año. Tú, Seguridad Social, me has expulsado del sistema.

Laura Nada. Madrid