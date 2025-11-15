Suscribete a
15 DE NOVIEMBRE

El Estado o la persona

En el juicio al fiscal general hemos visto a la Abogacía del Estado haciendo un tremendo alegato con la finalidad de desprestigiar la labor de la Guardia Civil

Cartas al director

Cartas al director

En el juicio al fiscal general hemos visto a la Abogacía del Estado haciendo un tremendo alegato con la finalidad de desprestigiar la labor de la Guardia Civil. Dado que la Abogacía del Estado actuaba como abogado defensor del fiscal general del Estado, parece razonable ... que actuara de esa manera, pero el resultado es que para defender a una persona de un supuesto delito la Abogacía del Estado ha actuado en contra de una institución del propio Estado, lo que pone en evidencia la improcedencia de que la Abogacía del Estado –y los cuerpos de letrados de las comunidades autónomas y demás administraciones públicas- ejerzan como abogados defensores de autoridades y funcionarios.

