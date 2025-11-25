Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

25 de noviembre

Espejismo español

No es oro todo lo que reluce en las estadísticas de la economía española

Cartas al director

Cartas al director

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos.

Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Más que locomotora, la España de Sánchez es un auténtico espejismo. Tras la retórica se esconde una economía que crece en cifras, pero no en sustancia: un gigante con pies de barro, sostenido por políticas fiscales opresivas, una demografía forzada y regulaciones arriesgadas.

El PIB ... está en fuerte ascenso, pero este auge es en gran parte artificial. La inmigración –entre 500.000 y 600.000 personas netas al año– ha inflado la fuerza laboral y, en consecuencia, el PIB total, pero no la productividad. Los datos del INE muestran un crecimiento de la productividad de apenas el 0,3 por ciento anual en la última década, muy por debajo de la media de la OCDE, y sin una base productiva robusta este crecimiento es más 'contable' que real. Una economía que depende de un flujo externo de mano de obra y no de la innovación, el capital o el emprendimiento difícilmente puede considerarse sostenible.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app