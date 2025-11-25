Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Más que locomotora, la España de Sánchez es un auténtico espejismo. Tras la retórica se esconde una economía que crece en cifras, pero no en sustancia: un gigante con pies de barro, sostenido por políticas fiscales opresivas, una demografía forzada y regulaciones arriesgadas.

El PIB ... está en fuerte ascenso, pero este auge es en gran parte artificial. La inmigración –entre 500.000 y 600.000 personas netas al año– ha inflado la fuerza laboral y, en consecuencia, el PIB total, pero no la productividad. Los datos del INE muestran un crecimiento de la productividad de apenas el 0,3 por ciento anual en la última década, muy por debajo de la media de la OCDE, y sin una base productiva robusta este crecimiento es más 'contable' que real. Una economía que depende de un flujo externo de mano de obra y no de la innovación, el capital o el emprendimiento difícilmente puede considerarse sostenible.

La debilidad estructural se ve agravada por las políticas fiscales del Gobierno: un gasto masivo en pensiones cada vez más generosas, subsidios y transferencias sociales, en detrimento de la inversión pública en infraestructuras, verdadero motor del crecimiento duradero. Las proyecciones de la Airef indican que el gasto en pensiones alcanzará entre el 16 y el 17 por ciento del PIB en 2050, un nivel insostenible sin reformas profundas. Paralelamente, el Estado aumenta la presión fiscal sobre ciudadanos y empresas, lo que desincentiva la inversión productiva, asfixia la competitividad y reduce la capacidad de las empresas para generar valor real. Por su parte, el mercado laboral presenta fragilidades adicionales: el desempleo juvenil supera el 26 por ciento, y los salarios reales permanecen estancados. Las políticas estatistas, la elevada tributación y las barreras normativas desincentivan la movilidad y la inversión, reduciendo la capacidad del país para crecer de forma sostenible. Todo el modelo de crecimiento se revela como un espejismo: cifras imponentes que impresionan, pero tras las cuales hay poco valor real creado, escasa capacidad de generar riqueza duradera y una clase política que prefiere vender ilusiones antes que construir resiliencia. España no necesita una expansión demográfica artificial ni más transferencias: precisa una verdadera reestructuración del sistema fiscal y de la inversión pública, la liberalización del mercado laboral y de la vivienda, y estímulos a la inversión productiva. Sólo así se podrá pasar de un crecimiento numérico a un crecimiento con sustancia. De lo contrario, el 'milagro' español corre el riesgo de ser solo un castillo de naipes condenado a desmoronarse. Massimo Bassetti. Barcelona Fiscal y defensora Leo en ABC que la persona propuesta para ser nombrada fiscal general es defensora de la ley del 'solo sí es sí', lo cual es preocupante. Todos los ciudadanos saben que dicha ley ha producido muchos daños, provocando rebajas de condenas que, todavía hoy, en noviembre de 2025, siguen produciéndose. El CGPJ ya advirtió al Gobierno de que una reforma de la ley del 'solo sí es sí' no valdría para nada, como así ha pasado: la rebajas siguen y siguen. El propio Supremo ha confirmado rebajas este mismo mes, con la firma, por cierto, de las dos magistradas que han anunciado votos particulares en la sentencia de García Ortiz. José Luis Gardón. Madrid

