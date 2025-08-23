Un acto en favor de la libertad de presos de la ETA es, por su propia naturaleza, un acto de enaltecimiento del terror

Un acto en favor de la libertad de presos de la ETA es, por su propia naturaleza, un acto de enaltecimiento del terror. Y es además un acto humillante para los que fueron asesinados por ETA, la banda terrorista más sanguinaria que actuó en la Unión Europea. Ni la mafia italiana era tan salvaje y criminal. Es raro que el Gobierno de Pedro Sánchez haya enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, por no permitir el uso de espacios deportivos municipales para ritos religiosos, pero, sin embargo, Sánchez no requiera al Ayuntamiento de Bilbao para que cesen, en sus espacios públicos, los actos por la libertad de los presos de ETA. Pero, oiga, si en el Bernabéu no podemos gritar en favor de nuestro último fichaje argentino, un futbolista que apunta a de categoría excepcional. Lo cual es lógico. Porque gritar «¡Franco, Franco, Franco!» es, por su propia naturaleza, un acto de apología del franquismo.

José Luis Gardón. Madrid

El calor y la prisa matan

La siniestralidad laboral en España no deja de ser un drama silencioso. En 2024 murieron 646 personas durante su jornada de trabajo. Lejos de mejorar en 2025 los datos hasta junio confirman la misma tendencia: 363 trabajadores fallecidos, lo que supone incluso un ligero aumento respecto al año pasado. De ellos, 295 murieron en jornada laboral y 68 en desplazamientos hacia o desde el trabajo, estos últimos con un preocupante crecimiento del 11,5 por ciento. No podemos normalizar esta sangría. Urgen más recursos para la Inspección de Trabajo, cláusulas de seguridad vinculantes en la subcontratación, campañas específicas frente al calor extremo y la fatiga, y un mensaje claro: ninguna productividad vale una vida. El empleo debe dignificar, no condenar. Alcanzar cero muertes en el trabajo es posible, pero solo si lo convertimos en una prioridad nacional. ¿Y por qué no se habla de esta lacra social, al menos tanto, como de la omnipresente 'titulitis'?.

Pedro Marín Usón. Zaragoza