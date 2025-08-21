Suscribete a
Elucubraciones y espasmos

Los lectores de ABC reflexionan sobre las declaraciones de la ministra Robles sobre decisiones judiciales

Cartas al director

La ministra Margarita Robles será recordada, aparte de por haber sido condenada por purgar a un vicealmirante y por humillar a unas mujeres que ya habían aprobado sus oposiciones de psicología militar (Sentencias del Tribunal Supremo y de la Sala Contenciosa de Madrid), por haber calificado como «elucubraciones» y «espasmos» resoluciones judiciales de jueces prestigiosos. La ministra, que fue magistrada del Tribunal Supremo, dijo que las resoluciones que declararon ilegal el estado de alarma de Sánchez son «elucubraciones», y ahora dice que las instrucciones del juez Peinado son «espasmos». Robles todavía está a tiempo de dimitir por las sentencias de los tatuajes, por las del vicealmirante purgado y por las de la persecución al coronel De los Cobos, que todas las perdió.

José Luis Gardón. Madrid

