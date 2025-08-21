Los lectores de ABC reflexionan sobre las declaraciones de la ministra Robles sobre decisiones judiciales

La ministra Margarita Robles será recordada, aparte de por haber sido condenada por purgar a un vicealmirante y por humillar a unas mujeres que ya habían aprobado sus oposiciones de psicología militar (Sentencias del Tribunal Supremo y de la Sala Contenciosa de Madrid), por haber calificado como «elucubraciones» y «espasmos» resoluciones judiciales de jueces prestigiosos. La ministra, que fue magistrada del Tribunal Supremo, dijo que las resoluciones que declararon ilegal el estado de alarma de Sánchez son «elucubraciones», y ahora dice que las instrucciones del juez Peinado son «espasmos». Robles todavía está a tiempo de dimitir por las sentencias de los tatuajes, por las del vicealmirante purgado y por las de la persecución al coronel De los Cobos, que todas las perdió.

José Luis Gardón. Madrid