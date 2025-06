«Señor Rajoy al Congreso no se viene a pedir perdón, se viene a dar explicaciones y a asumir responsabilidades». Esta frase contundente del ahora presidente del Gobierno fue clara y determinante, y evidentemente, al paso de los años, se convierte en una aplastante condena ... para el que la emitió.

No se puede ir por la vida sin dignidad, señor Sánchez. ¿No se da cuenta? ¿Qué asesores tiene usted? ¿No tiene, aunque sea sólo por un instante, un mínimo de sentido del ridículo? Usted preguntó en una ocasión como sería valorado en los próximos años su paso por el gobierno, y la respuesta es sencilla, como un incapacitado para entender el significado de lo que es y significa la dignidad.

Carlos Casas. Madrid

El tubo de la risa

Esta noche he tenido una pesadilla. Me he visto con 10 años en el tubo de la risa que yo frecuentaba cuando eran las fiestas de mi pueblo. El que vendía las entradas tenía la cara de Sánchez con sonrisa mefistofélica y, nada más empezar el recorrido en un tren destartalado, ha aparecido por un lateral un individuo con la careta de Conde-Pumpido arrojándome ejemplares de la Constitución y por el otro un émulo de García Ortiz haciendo lo mismo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Después han continuado surgiendo nuevos personajes con las caras deformadas del manipulador Tezanos, de la sumisa Armengol y de la enredadora Leire Díez. Más tarde, han emergido de las sombras las figuras de los xenófobos Puigdemont y Junqueras acompañados del filoterrorista Otegi, todos ellos gritando contra España. A continuación, han salido los Óscar (Puente y López) vociferando como energúmenos. La traca final ha sido la presencia de Cerdán, Ábalos y Koldo repitiendo sus conversaciones de golfos trincones y procaces. En la salida, ya fuera del túnel, he vuelto a encontrarme con el que parecía Sánchez, esta vez acompañado de su esposa y hermano, diciéndome, ante mi cara de terror, que él no tenía nada que ver con todo aquello.

José Luis Villa de la Torre. Las Rozas (Madrid)

Teherán-Madrid, diez minutos

El ataque de Israel a Irán y la respuesta de este se veían venir, era un secreto a voces. La Casa Blanca había dado el OK, e Irán estaba todo lo preparado que podía estar.

Ningún medio de comunicación español justificará la ofensiva israelí, ningún rotativo reflexionará sobre la conveniencia de impedir que Irán se dote de armamento nuclear, ninguna cadena de televisión comentará que se han dado años a la nación persa para dejar la picaresca y materializar los acuerdos de desnuclearización suscritos. Por mi parte, lamento la pérdida de vidas humanas, pero no el sentirme más seguro sabiendo que los misiles balisticos de Irán (que se pondrían de Teherán en Madrid en 10 minutos –sí, han leído bien–) no portarán cabezas nucleares.

Suso Liste. Santiago de Compostela