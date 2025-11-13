En noviembre las familias recuerdan a sus difuntos y la Iglesia ofrece abundantes sufragios por ellos, confiando en la misericordia de Dios. De acuerdo con la Ley de Memoria Histórica el Gobierno quiere 'resignificar' el lugar sagrado de la basílica de la Santa Cruz darle ... un nuevo significado y establecer un museo según su dictado, es decir, sustituir la voluntad de un dictador por el de otro. Y asfixiar a la comunidad benedictina que mantiene el culto cristiano y el respeto por todos los muertos.

El proyecto presentado cambia la escalinata con un amplio rellano por una gran rampa terminada en un círculo, en el que desembocará una grieta para significar la concordia, dicen. Parece que este Gobierno nos toma por lelos, pues esa grieta no une, sino que divide, y si fuera honda sería un peligro para los visitantes, salvo que pongan unas barandillas para evitar caídas peligrosas. Una vez más los ideólogos del sanchismo siguen su proyecto de dividir en vez de unir. No son capaces de dejar en paz a los muertos.

Esther Aparicio. Madrid

Desatención pública

A partir del Real Decreto 893/2024, para la evaluación de riesgos en el hogar, se ha habilitado la plataforma 'Prevencio10', destinada a la gestión, evaluación y mejora de la seguridad en el trabajo de las empleadas del hogar. Sin embargo, lleva varios días sin poder accederse a su registro, tampoco funciona el 'chat' de ayuda y en su sección 'Contacto' no figura teléfono ni correo electrónico, solo indica un horario de 'atención'. Para mayor perplejidad, se ha comunicado que el plazo para inscribirse y realizar esta evaluación en dicha plataforma finaliza este viernes, bajo amenaza de sanciones que podrían oscilar entre 200 y 50.000 euros. Es inaceptable que se impongan obligaciones con advertencias de multa sin ofrecer herramientas eficaces para cumplirlas.

Esta situación refleja una continua falta de planificación y ausencia de modernización en algunas gestiones con la Administración General del Estado. Otros organismos, como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, ofrecen canales de atención multicanal –presencial, telefónica, en línea o incluso por WhatsApp– en servicios esenciales y sensibles para los ciudadanos. No se entiende cómo tenemos este nivel de falta de servicios esenciales digitalizados, cuando precisamente en estos días hemos escuchado que solo un 72 por ciento de los fondos europeos se han entregado por el Gobierno para su ejecución en los primeros diez meses de 2025.

Los ciudadanos tratamos de cumplir con nuestras obligaciones y pagamos los impuestos, pero esperamos poder comunicarnos y realizar las gestiones sin obstáculos y con una buena experiencia. Quizás podamos recordar la última campaña del Minisetrio de Hacienda, donde la realidad demuestra que «lo que el ciudadano da no vuelve» en forma de servicios públicos eficientes.

Eduardo Villanueva. Madrid