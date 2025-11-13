Suscribete a
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

13 DE NOVIEMBRE

Cuelgamuros

El Gobierno quiere 'resignificar' el lugar sagrado de la basílica de la Santa Cruz para darle un nuevo significado y establecer un museo según su dictado, es decir, sustituir la voluntad de un dictador por el de otro

En noviembre las familias recuerdan a sus difuntos y la Iglesia ofrece abundantes sufragios por ellos, confiando en la misericordia de Dios. De acuerdo con la Ley de Memoria Histórica el Gobierno quiere 'resignificar' el lugar sagrado de la basílica de la Santa Cruz darle ... un nuevo significado y establecer un museo según su dictado, es decir, sustituir la voluntad de un dictador por el de otro. Y asfixiar a la comunidad benedictina que mantiene el culto cristiano y el respeto por todos los muertos.

