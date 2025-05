Un punto muy importante lanzó el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en la plenaria que celebraron hace un mes los obispos: quiere abordar la denominada Alianza por la Esperanza contra la crisis demográfica. De forma similar a como se ... ha hecho en otros países europeos, en particular Italia y Alemania, se anima a conformar una plataforma con partidos, el mundo de la empresa y de la cultura, con las confesiones religiosas y, por supuesto, con las familias y la escuela. En paralelo, Argüello apelaba a los católicos a una «presencia misionera en la vida pública». El problema demográfico –dejó dicho el Papa Francisco– es una crisis de esperanza generada por un modelo construido sobre una visión alienante de la persona, donde se la concibe como individuo aislado o como miembro de un grupo enfrentado a otros. Desde una clara identidad cristiana, monseñor Argüello apelaba a los creyentes a «vivir la caridad política» en todos los ámbitos de la vida social, promoviendo esa Alianza por la Esperanza que movilice los mejores valores de la sociedad en beneficio de todos.

Jesús Domingo. Gerona

Soltar la mano

Desde pequeños nos enseñan a cuidar lo que amamos como si fueran certezas, a creer que los vínculos son eternos mientras los cuidemos. Sin embargo, nadie nos prepara para el momento en que una mano querida empieza a soltarse. Hace poco, una joven me contó cómo acompañó a su madre en sus últimos días. Cuando llega la enfermedad, nos arrastra sin avisar. El cuerpo que una vez fue fuerte, empieza a ceder, y con él lo que creíamos saber sobre la vida. Estar cerca de alguien que se va, es aprender a abrazar con miedo, a sonreír cuando las lágrimas no se pueden detener, a acompañar sin poder hacer nada más. Nos enseñan a vivir, a luchar, a correr, pero nunca nos dicen que también debemos aprender a dejar ir, y entender que soltar no significa olvidar. Y que nunca es fácil, pero es lo que nos permite seguir adelante, con un corazón lleno de recuerdos y siempre agradecido. Porque al final, el reto no es aprender a vivir sino a soltar con la misma paz con la que amamos.

Itziar Giner Di Lolli. Madrid

Cuando el míster no da la cara

¿Se imaginan que al día siguiente de perder la final de Copa, Ancelotti saliera diciendo que la culpa fue de que Courtois no paró el chut decisivo de Koundé? Pues eso es exactamente lo que ha hecho Red Eléctrica tras el apagón. En lugar de asumir su responsabilidad, ha buscado culpables.

Alberto Giral. Barcelona