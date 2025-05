Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Creo que Sánchez se inventa a diario un nuevo orden jurídico, con trámites no previstos, separándose de los objetivos fijados por las leyes. Pero lo hace a propuesta de Puigdemont. A sabiendas de que las leyes prevén la participación directa ciudadana en el procedimiento de elaboración de leyes y reglamentos, Sánchez la ha extendido a un acuerdo ejecutivo relativo a una opa bancaria. Pero no se lo ha inventado Sánchez: se lo ha impuesto Puigdemont, que también le impuso, recientemente, un trámite esperpéntico para la cuestión de confianza del artículo 112 de la Constitución.

Asustados Puigdemont y Sánchez por la posible incidencia penal de dicho esperpento, consistente en hacer votar a los diputados sobre una cuestión de confianza no prevista por la Constitución, fue retirada 'in extremis'. Pero insiste Puigdemont, que ahora ha impuesto a Sánchez un trámite no previsto para una opa bancaria.

José Luis Gardón. Madrid

Tan contentos

Si comenzamos la semana pasada con un apagón de doce horas, y del que aún no conocemos las causas, esta semana ha empezado con un nuevo episodio de caos ferroviario: más de 10.700 pasajeros afectados por el robo de cable, abandonados a su suerte durante horas. Hubo un tiempo en que los trenes llegaban puntuales, y los apagones eran anécdotas que duraban minutos en el peor de los casos.

En España vivimos un proceso de deriva tercermundista. Cada vez se recauda más, pero los servicios públicos cada vez son peores. Este deterioro no acabará hasta que esa parte de la población que celebra esta precariedad, como vimos en el apagón, siga excusando a los responsables en lugar de exigirles rendición de cuentas.

Luis C. Ballesteros. Madrid