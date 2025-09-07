Suscribete a
7 de septiembre

Un centenario sin celebración

El desembarco de Alhucemas tuvo gran impacto en las estrategias militares a nivel mundial

Cartas al director

Cartas al director

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es.

Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

 

Hace más de veinte años, no recuerdo si en el curso superior de Estado Mayor o en el Colegio Interejércitos de Defensa, en París, tras presentar el desembarco en Normandía, se me acercó un oficial del Army (Ejército de Tierra) estadounidense para comentarme, sabiendo mi ... nacionalidad y mi pasado legionario, que aunque el profesor francés no hubiera dicho nada tanto él como sus compañeros sabían que el modelo para los desembarcos anfibios de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el de Normandía, y así fue estudiado por los Aliados, había sido el desembarco de Alhucemas, ocurrido el 8 de septiembre de 1925, al ser la primera operación militar conjunto-combinada, la primera de su tipo en la Historia, que involucró a fuerzas terrestres (con carros de combate), navales y aéreas de varios países (España y Francia) que logró establecer una cabeza de playa que posteriormente se expandió y permitió asegurar el control de la zona, a diferencia de otros desembarcos fallidos de la época, como el de Gallípoli. Ellos así lo habían estudiado en West Point, algo que se venía realizando desde los años 30.

