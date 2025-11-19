Suscribete a
19 de noviembre

La canción equivocada

El compositor Manuel Alejandro cuestiona las loas dedicadas al nuevo disco de la cantante Rosalía

Cartas al director

Como lector puntual de las Terceras de ABC, leí la del pasado lunes, en la que veo que mi tan admirado escritor confunde la música con la canción… Vamos, que una canción es 'Bésame mucho', 'La flor de la canela' o 'Corazón partío'; y no ... las 'Visiones fugitivas' de Prokófiev, los 'Estudios sinfónicos' de Schumann o la 'Catorce' de Shostakovich; como un cuento no es un ensayo, ni un dibujo una pintura. El autor pretende alejar al ser humano de su gemido o suspiro natural, tan ordinario, para que llegue a hacerlo en do sostenido mayor, y hasta dodecafónica o serialmente… O sea, que el gorrión o el gallo nos dejen de dar la murga cada amanecer con su misma canción, y curiosamente llevando el escritor un apellido tan ilustre en la canción…

