18 DE OCTUBRE

Una boda en Valladolid

En 1469, el destino de los reinos de Aragón y Castilla quedó unido mediante el matrimonio de sus príncipes, Fernando e Isabel, que pasarían a la historia como los Reyes Católicos

Cartas al director

Este fin de semana se ha celebrado en Valladolid, en un antiguo monasterio del siglo XII convertido en hotel de lujo, una de las 'bodas del año'. Se casaba Estela del Carmen, hija de Antonio Banderas, con el empresario estadounidense Alex Gruzynski. Pero yo no ... quiero hablar de esta boda, sino de otra que casi nadie recuerda y que también se celebró en Valladolid un 19 de octubre. Ese día en 1469, el destino de los reinos de Aragón y Castilla quedó unido mediante el matrimonio de sus príncipes, Fernando e Isabel, que pasarían a la historia como los Reyes Católicos.

