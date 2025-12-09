Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

La baliza V16 será en breve el único dispositivo legal para señalizar un vehículo detenido en la carretera. Como conductor que hace muchos kilómetros al año, y después de probar una de estas balizas, me cuesta entender que esto se venda como un gran salto ... en seguridad, ya que parece más un gasto obligatorio impuesto a última hora que una verdadera mejora.

Cuando hablamos de seguridad también deberíamos hablar de transparencia, porque resulta irritante que en un mercado tan amplio la DGT limite las homologaciones a unos pocos modelos, creando un monopolio 'de facto' que infla los precios y restringe la libre elección del consumidor. Nadie discute que salir del coche para colocar un triángulo sea peligroso. Lo que resulta discutible es convertir en obligatorio un dispositivo caro, con conectividad permanente y dudas técnicas, en lugar de ofrecer alternativas claras y plazos razonables sin confundir al usuario. La seguridad vial no debería convertirse en un negocio opaco. Juan Pablo Rojas Moraga. Barcelona De Cromwell a Sánchez Los parlamentos surgieron en Europa para limitar el poder de los gobernantes, y desde su instauración los reyes se obligaron a dirigir el país con las cortes. Cuando Carlos I de Inglaterra (1600-1649) optó por gobernar sin el Parlamento provocó una guerra civil. Le cortaron la cabeza y Cromwell, líder de la oposición, accedió al Gobierno, reuniendo aún más poder que el rey: disolvió las cortes existentes y las creadas a su antojo. Hoy preferiríamos no haber oído al presidente de un país europeo –España– comunicar que gobernará incluso sin el poder legislativo o que no pedirá permiso para gobernar. Concepción Boncompte Coll. Barcelona

