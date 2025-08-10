Ya se sabe que la seguridad tiene un precio y los que sin duda se van a beneficiar de esa medida serán los fabricantes de estas balizas

A partir del 1 de enero de 2026 los conductores deberán llevar en la guantera del vehículo una baliza luminosa de seguridad denominada V16, oficial y homologada por la DGT, que en caso de sufrir un accidente o avería deberán colocar en el techo del vehículo, sin salir del habitáculo. Se trata de un dispositivo de señalización luminosa que se coloca en el techo del vehículo en caso de emergencia. Sustituye al tradicional triángulo de seguridad y ofrece mayor visibilidad a larga distancia. Estas balizas incluyen geolocalización para alertar a otros conductores y servicios de emergencia de la posición exacta del vehículo.

El laudable propósito es mejorar la seguridad vial, ya que se ha constatado que la colocación de los triángulos es muy peligrosa para el conductor. Esa obligación, cuyo incumplimiento acarreará la imposición de multas disuasorias, tendrá un coste para los usuarios que podría, en parte, aliviarse mediante la financiación con el percibo de las multas de tráfico, pero ya se sabe que la seguridad tiene un precio y los que sin duda se van a beneficiar de esa medida serán los fabricantes.

José María Torras Coll. Sabadell (Barcelona)

Morante

Si para hacer la comparativa que quiero plantear aquí he escogido a estos dos futbolistas es porque son ellos los que este verano han acaparado a diario gran parte de los informativos, pues en otros lo fue también Mbappé. Y es que no entiendo por qué, mientras a Ter Stegen y Nico Willims lo estamos teniendo hasta en la sopa, de Morante, el torero que este verano esta convirtiendo cada tarde donde actúa en un auténtico acontecimiento llevando legiones de jóvenes de plaza en plaza por toda España, como no sea buscando información en los medios expresamente taurinos, no sabemos nada de nada. Ni de él ni de ninguno de sus compañeros.

Mario Suárez. Pilas (Sevilla)