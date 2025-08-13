La Comunidad de Madrid facilita un servicio de rehabilitación a las personas que padezcan un ictus o derrame cerebral debido a la alta prevalencia y gravedad de las patologías. Desgraciadamente, mi hermano Francisco Javier Cardín García, ha sido una de estas personas. El Hospital San Vicente, donde le ofrecen rehabilitación ambulatoria dispuso una hora en la que una ambulancia recogería a los pacientes –física y cognitivamente muy afectados– para ir a rehabilitación. Sin embargo, quieren dar la imagen de que ofrecen un servicio que no es tal. La ambulancia llega a recoger a mi hermano con dos horas de retraso. Como en dicho trayecto recogen otros usuarios, no llegó a asistir a la sesión que tanto necesita. En otras muchas ocasiones, se le ha recogido tan tarde que ha llegado a la residencia a las once de la noche que, como comprenderán, no son horas para un paciente delicado. Además de las horas de espera en la calle. Esta situación es la vivencia diaria de muchos pacientes graves, algunos ancianos, que se les hace esperar horas sin poder recibir el servicio requerido y humanamente digno. La falta de rehabilitación perjudica seriamente la salud de estas personas, ocasionando un perjuicio adicional al que ya padecen.

Paz Cardin. Madrid

Sin plan contra la corrupción

A inicios de Agosto se hizo público el GRECO. Desde 2019, España no ha cumplido ninguna de las 19 recomendaciones para prevenir la corrupción del Gobierno y de las fuerzas de seguridad. Con dureza, los autores denuncian la «falta de acción decisiva». Este informe coincide con la percepción social de que uno de los problemas más graves de Sánchez es el de la corrupción, que atenaza esta legislatura. Pasan los días y queda en evidencia que no existe una voluntad política real para atajar el uso indebido del poder.

Jesús Domingo Martínez. Girona