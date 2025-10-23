Suscribete a
ABC Premium

23 DE OCTUBRE

Almaraz debe continuar

Almaraz debería continuar por muchas razones: la primera, la necesidad de seguridad y estabilidad del suministro eléctrico, que ayudaría a evitar apagones

Cartas al director

Cartas al director

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos.

Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Si hay una fuente de energía controvertida es la nuclear. Algunas de sus ventajas e inconvenientes son:

Ventajas: Es una fuente de energía limpia, como dice la UE, la energía nuclear no produce emisiones de dióxido de carbono (CO2) ni otros gases contaminantes que contribuyen ... al cambio climático, cosa que sí hacen los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, siendo una opción atractiva para reducir la huella de carbono y mitigar el calentamiento global. Además, tiene gran eficiencia energética en términos de generación de electricidad y suministro energético constante, modulable y confiable de electricidad, algo que nunca se puede garantizar con las fuentes renovables que dependen de las condiciones climáticas. Los costos operativos y de mantenimiento son estables en comparación con otras fuentes de energía, lo que contribuye a hacerla económicamente rentable a largo plazo, aunque la construcción y el desmantelamiento de las centrales nucleares pueden ser costosos, algo a lo que nos tendríamos que enfrentar si se cerrará Almaraz. El coste anual derivado del funcionamiento de una planta nuclear es inferior al coste de las plantas de gas y reduce la dependencia exterior.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app