El Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García, «médica y madre», cuyo proyecto estelar es apurar hasta las heces el liberticidio contra los fumadores, ha evacuado la web 'Quiero abortar', con «información, orientación y acompañamiento para ejercer el derecho [sic] a la interrupción voluntaria del ... embarazo. Incluye pasos detallados, normativa actualizada y recursos prácticos [sic] para garantizar el acceso en toda España».

En España se producen más de 100.000 infanticidios legalizados al año, una tragedia con al menos tres víctimas (el bebé, su madre y su padre) y al menos una mortal. Por ponerlo en contexto, son las mismas víctimas mortales que las que procuró la pandemia del Covid-19 en nuestro país, y en torno a 40.000 víctimas mortales más que las del genocidio perpetrado por Israel en Gaza, denunciado como tal por el Gobierno, que subraya como particularmente grave, además, que más de 25.000 son niños, cuatro veces menos que los despiezados y ejecutados legalmente en España solo en 2024.

No es cuestión de cifras al peso. Sólo segar una vida ya sería dramático. Pero el paso adelante de promocionar y facilitar los asesinatos desde una web pública, pagada con dinero público, lanzada por los supuestos adalides de la salud (de la que el área de Sanidad se supone garante, por la protección otorgada por el «bodrio constitucional» –como dice Prada– del derecho a la vida), añade a la iniquidad de los crímenes legalizados, la barbaridad de alentarlos, fomentarlos y facilitarlos. Es, literalmente, como si un gobierno promoviera «recursos prácticos» para «ejercer» el derecho de liquidar a alguien que te es molesto, desde la web 'quieromataraalguien.org'.

Eso sí, ni se te ocurra fumar en las terrazas, que les molesta el humo. Podría haber alguna mujer embarazada cerca.

Francisco Álvarez Cano. Madrid