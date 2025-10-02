Suscribete a
2 DE OCTUBRE

Acompañamiento para abortar

El Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García ha evacuado la web 'Quiero abortar', con «información, orientación y acompañamiento para ejercer el derecho [sic] a la interrupción voluntaria del embarazo»

Cartas al director

El Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García, «médica y madre», cuyo proyecto estelar es apurar hasta las heces el liberticidio contra los fumadores, ha evacuado la web 'Quiero abortar', con «información, orientación y acompañamiento para ejercer el derecho [sic] a la interrupción voluntaria del ... embarazo. Incluye pasos detallados, normativa actualizada y recursos prácticos [sic] para garantizar el acceso en toda España».

