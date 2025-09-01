Suscribete a
1 de septiembre

Los abuelos, pilar de la sociedad

Los lectores arrancan la semana ensalzado la fuigura de los abuelos en la sociedad española

Cartas al director

Cartas al director

Los abuelos somos el último reducto para salvar la especie de la extinción. Si todos los abuelos desaparecieran de un día para otro el colapso social sería instantáneo. La maquinaria económica se detendría. Las fábricas y los servicios se pararían pues la familias sin abuelos ... quedarían reducidas a entes con los niños colgados de sus progenitores que desconcertadas y sobrepasadas, entrarían en pánico sin saber cómo manejar sus vidas. Las trifulcas, los reproches y las broncas entre las parejas desembocarían en miríadas de divorcios y batallas domiciliarias. Los abuelos, que, con su desinteresado comportamiento, han convertido sus vidas en un sacerdocio estoico entregados en cuerpo y alma a sus nietecitos silenciosa y sacrificada mente, al desaparecer de la esfera familiar crearían un vacio imposible de sustituir y sería entonces cuando, verdaderamente valorados como una de las piedras angulares del entramado social, su aportación, insustituible en la sociedad, se revelaría crítica. Los abuelos son un ejército invisible que sostiene a una sociedad decadente y egoísta que mantiene unida a la institución familiar. Que este escrito sirva como homenaje y reivindicación de los abuelos que en el mundo hay todavía hay esperanza para una sociedad que pierde a chorros valores y comportamientos.

