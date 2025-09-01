Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Los abuelos somos el último reducto para salvar la especie de la extinción. Si todos los abuelos desaparecieran de un día para otro el colapso social sería instantáneo. La maquinaria económica se detendría. Las fábricas y los servicios se pararían pues la familias sin abuelos ... quedarían reducidas a entes con los niños colgados de sus progenitores que desconcertadas y sobrepasadas, entrarían en pánico sin saber cómo manejar sus vidas. Las trifulcas, los reproches y las broncas entre las parejas desembocarían en miríadas de divorcios y batallas domiciliarias. Los abuelos, que, con su desinteresado comportamiento, han convertido sus vidas en un sacerdocio estoico entregados en cuerpo y alma a sus nietecitos silenciosa y sacrificada mente, al desaparecer de la esfera familiar crearían un vacio imposible de sustituir y sería entonces cuando, verdaderamente valorados como una de las piedras angulares del entramado social, su aportación, insustituible en la sociedad, se revelaría crítica. Los abuelos son un ejército invisible que sostiene a una sociedad decadente y egoísta que mantiene unida a la institución familiar. Que este escrito sirva como homenaje y reivindicación de los abuelos que en el mundo hay todavía hay esperanza para una sociedad que pierde a chorros valores y comportamientos.

Manuel Soriano. Valencia Irresponsable En su editorial «A Europa le toca defenderse», ABC alertaba sobre nuestra indefinición militar. Se quedó corto. Porque no es indefinición sino irresponsabilidad el veto, por sus procedencias USA o israelí, a la adquisición de aviones F-35 o al misil Spike que es nuestro pilar contracarro. Porque no es indefinición sino irresponsabilidad el desligarse de los países de la OTAN en los gastos de defensa quienes, en contrapartida, ya nos han excluido de sus procesos de adquisición de fragatas y submarinos a los que aspiraba Navantia. Porque no es indefinición sino irresponsabilidad que del presupuesto de defensa meten la cuchara todo quisqui, y que mientras los países están incrementando sus efectivos, nosotros hipotecamos parte en tareas de protección civil. Ante el rearme marroquí, son decisiones políticas tan peligrosas como las previas al desastre de Annual de 1921. Francisco Membrillo. Sevilla

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Más temas:

Abuelos

Europa

Sevilla

Navantia

OTAN