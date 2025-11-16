Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es . Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos.

Algunos políticos insisten con sorprendente tozudez en celebrar el 20 de noviembre en vez del 6 de diciembre. Pero, ¿por qué? Ese aparente misterio tiene, asombrosamente, una inaudita explicación. No se debe a una actitud de maldad intrínseca del iniciador, el Sr. Zapatero, ni a ... un ansia abstrusa de poder de su continuador, el Sr. Sánchez. Se trata más bien de curar una hiriente frustración oculta, de paliar un sentimiento pueril de impotencia, de liberarse de un pesado lastre de fracaso, de cicatrizar una impalpable herida de vergüenza.

Por desgracia, sigue siendo el ardiente deseo de muchos españoles crédulos que el franquismo reviva de nuevo ante ellos, en carne y hueso de 'fascistas' presentes. Pero, ¿para qué? Para poder derrotarlo y evitarlo hoy. Como debería haber sido y no fue. De ahí deriva el estéril empecinamiento en desenterrar la lúgubre efigie del dictador azuzando la inquina y el enfrentamiento que todos sepultamos durante la Transición. De ahí el aplauso al empeño de reescribir la historia en vez de descubrirla, estudiarla y digerirla tal como fue. De ahí la porfía por castrar la memoria, abusando para ello con desvergüenza de la fuerza de la ley.

Sin embargo, se trata de un ansia vana, irreal y, sobre todo, dañina. El ayer ha ocurrido mal que nos pese y ha dejado su impronta en todos nosotros, por mucho que deseemos negarlo. No reconocerlo desemboca, a la vista está, en psicósis –la pérdida de contacto con la realidad– y esquizofrenia –una mezcla de alucinaciones, ideas delirantes y comportamientos incoherentes–. El tiempo corre siempre hacia el porvenir, y nuestro compromiso generacional ha de consistir en escribir con optimismo un mañana esperanzador.

Eso solo cabe hacerlo buscando y encarando la verdad gracias a la asunción por entero de nuestro pasado, no empecinándose en fundamentar el futuro en un adormecimiento de la razón que sólo produce monstruosidades. Por eso hay que despertar de ese sueño ya y dejarlo atrás con su cohorte de bellacos, granujas y bribones.

José Eguiagaray. Bruselas (Bélgica)

Impunidad

ABC informaba la pasada semana sobre una estatua de Franco reinterpretada por un artista que expone estos días en el Círculo de Bellas Artes. En el cuerpo de la noticia se concreta que la estatua es la de Franco en Madrid, retirada en 2005. Los más jóvenes deberían saber que aquella retirada se hizo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dio la orden a su ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

En 2005, obviamente, no estaba vigente la ley de 2007, que nos impone a todos una determinada memoria. Aquella retirada, ejecutada casi de madrugada, prueba que Zapatero fue un presidente del Gobierno precursor de incumplir, manifiestamente, las leyes.

La Justicia declararía nula de pleno derecho aquella actuación nocturna: primero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2009, mediante una contundente sentencia que el Tribunal Supremo ratificaría en 2012. Está todo en los repertorios jurisprudenciales, por si alguien duda de mi palabra.

De aquella actuación prepotente e ilegal de Zapatero creo que viene, en mi opinión, la impunidad en la que se ha instalado el actual Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero pensó (y acertó) que un presidente del Gobierno puede hacer lo que quiera, por la noche, mientras los ciudadanos dormimos, y sin sujetarse a las leyes.

José Luis Gardón. Madrid