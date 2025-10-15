Suscribete a
15 DE OCTUBRE

¿Por qué protestan?

Lo más indignante es la hipocresía: mientras paralizan Sevilla por una guerra que ya no existe, ¿dónde está la movilización por los verdaderos dramas locales?

Cartas al director

Amanecemos con el caos en las calles gracias a una huelga en el transporte público convocada por sindicatos de izquierda para protestar contra la 'guerra de Gaza': estaciones de Metro a reventar, paradas de autobuses con largas colas y miles de sevillanos luchando por llegar ... a sus trabajos o a sus obligaciones diarias. ¿El motivo? Una supuesta solidaridad con un conflicto que, gracias al liderazgo Donald Trump, ya ha terminado. Esta paralización no solo es innecesaria, sino que revela la desconexión de la izquierda radical con la realidad, priorizando causas internacionales obsoletas sobre los problemas reales que azotan nuestra ciudad y nuestra región. Los huelguistas parecen aferrarse a un relato victimista que ya no tiene cabida. Han usado el conflicto de Gaza como bandera para movilizar a sus bases, acusando a Occidente de imperialismo y alimentando divisiones internas. Ahora, con la guerra terminada, se quedan sin argumentos. ¿Qué les queda?

