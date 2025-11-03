Suscribete a
3 DE NOVIEMBRE

Albares y el lamento

Albares dijo, en relación con la conquista y civilización de México que «ha habido dolor e injusticia, es justo reconocerlo y lamentarlo»

Cartas al director

Asisto entre estupefacto e indignado a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, que dijo, en relación con la conquista y civilización de México que «ha habido dolor e injusticia, es justo reconocerlo y lamentarlo». Lo que hay que lamentar es tenerle a usted como ... ministro. Las palabras del ministro tuvieron inmediata réplica por parte de la presidenta de México, que vino a decir que agradecía el paso dado, pero que no era suficiente. Es matemático: cuando en un país hispanoamericano las cosas van mal, lo primero que hacen sus gobernantes es atacar a España, olvidando que ya llevan más de dos siglos de independencia.

