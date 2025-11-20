Suscribete a
ABC Premium

el burladero

De todo hace ya cincuenta años

Mientras Franco estaba enfermo, Juan Carlos asumió el poder, enfrentando decisiones que no eran suyas

Abogado y nucleares, jugada redonda

¿Y ahora qué?

Carlos Herrera

Carlos Herrera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando Juan Carlos asumió el cargo de Jefe de Estado en funciones por la enfermedad de Franco, hubo de presidir un Consejo de Ministros que no era en absoluto partidario suyo. Debía tomar decisiones con las manos atadas, afrontando problemas que no le correspondían. ... Y sabiendo que, como ocurrió más tarde, si Franco mejoraba recuperaría el mando. Arias respiró aliviado. Giscard Déstaigne, siempre tan impertinente, le aconsejó no devolver el poder a Franco; como si eso fuera tan fácil.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app