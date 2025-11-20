Cuando Juan Carlos asumió el cargo de Jefe de Estado en funciones por la enfermedad de Franco, hubo de presidir un Consejo de Ministros que no era en absoluto partidario suyo. Debía tomar decisiones con las manos atadas, afrontando problemas que no le correspondían. ... Y sabiendo que, como ocurrió más tarde, si Franco mejoraba recuperaría el mando. Arias respiró aliviado. Giscard Déstaigne, siempre tan impertinente, le aconsejó no devolver el poder a Franco; como si eso fuera tan fácil.

Tiempos cruciales. Franco confirmó las penas de muerte de ETA y FRAP. No quiso escuchar a nadie. Se fue a dormir y ordenó que no le pasaran ninguna llamada. Luego llegó la gripe, la flebitis, la peritonitis, varios infartos, las hemorragias, las operaciones a vida o muerte, la insuficiencia renal, las hibernación, las fotografías de su yerno junto al cuerpo intubado, el encarnizamiento terapéutico absolutamente inútil e inhumano… Y algo antes de que ese proceso concluyera con la muerte, de nuevo se instó a Juan Carlos a encaramarse a la Jefatura del Estado, a lo que el entonces Príncipe se negó si ese traspaso no se producía con carácter definitivo. Arias, por supuesto se opuso a eso junto a todo el clan de El Pardo. Finalmente JC aceptó cuando la evidencia de la muerte inevitable de Franco era ya total. Cualquiera sabía que con todos los desajustes que acosaban el cuerpo de un anciano de 85 años, enormemente debilitado, el final no podía ser otro que el que se produjo ayer hizo cincuenta años. Fue imposible mantenerle con vida hasta el 26, con la vana esperanza de que se renovase automáticamente a Rodríguez de Varcárcel, presidente de Las Cortes y del Consejo del Reino. No ocurrió así y JC pudo colocar en ese lugar a su hombre imprescindible para desmontar el régimen: Torcuato. De haber continuado Varcárcel no habría sido imposible el calendario de la Transición, pero sí tal vez más lento y tropezoso. Fernandez-Miranda engatusó a los consejeros del Reino y coló a Suárez en la terna, tal como pidió el ya Rey.

Hubo que aguantar un tiempo más a Arias, que era un estorbo para todo. Incluida una amenaza de dimisión (¡este niñato se va a enterar!): quitar de en medio a al presidente del Gobierno y al de Las Cortes era demasiado arriesgado. JC conoció en ese momento las tormentas adversas que la historia depara a un gobernante en algún momento: las declaraciones de Don Juan por las que le prohibió entrar en España, la agonía de Franco, el búnker hiperventilando, Hassán presionando con la Marcha Verde, el mundo entero pendiente de España…

«¡Qué duro es morirse!» Cuentan que se le oyó decir a Franco cuando aún tenía un hilo de voz. Cuando lo hizo, telefonearon a JC de madrugada advirtiéndole que no le esperaban en La Paz, que fuera directamente a El Pardo. Por la carretera pensó en el trabajo que le esperaba. De su proclamación mañana se cumple cincuenta años. De todo hace ya cincuenta años.