el burladero

Catarsis para un país adormecido

España no merece un Gobierno sin capacidad de maniobra

De todo hace ya cincuenta años

Abogado y nucleares, jugada redonda

Carlos Herrera

Carlos Herrera

El Partido Socialista (el sanchismo), ya tiene a sus dos últimos secretarios de Organización entrando y saliendo de la cárcel. Por supuesto también tiene condenado a su fiscal general y procesados a la mujer y al hermano del Presidente. El ministro Torres puede verse perjudicado por la declaración de Aldama ... y algún cargo cercano a Sánchez puede entrar en problemas cuando el juez profundice en los tejemanejes de la cloaca de Leire Díez. No hace falta añadir que la financiación y las cuentas del partido están también bajo investigación judicial. Ayer, en el día redondo por excelencia, el Congreso rechazó sus previos a los presupuestos y ese tímido intento de presentarlos ha muerto antes de nacer. Por si fuera poco, tanto al exministro Ábalos como a su lugarteniente Koldo (también en prisión) les ha entrado un repentino deseo de contar historias de esas que nunca se sabe en donde pueden acabar, pero que no dejan a nadie en buen lugar, o cuando menos lo dejan en la pista de despegue de algún juzgado.

