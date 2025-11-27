Javier Marías decía que el ser humano no era sólo el compendio de lo hecho y de lo logrado, de las cosas que se hicieron visibles y se materializaron, sino también de los deseos incumplidos, de las ensoñaciones y anhelos que se esfumaron sin alumbrar ... un camino alternativo en la vida. Vargas Llosa tenía una visión parecida, total, si se quiere, del ser humano. Somos hombres y mujeres de carne y hueso, decía, limitados por nuestra condición social y nuestras capacidades físicas e intelectuales, pero también somos nuestras fantasías. Estamos hechos de materia objetiva y de intenciones subjetivas, de obras y palabras, y por eso nuestra vida deja siempre dos marcas en el mundo: una verificable y otra interpretable. Lo que hacemos y el significado que tienen nuestros actos, el recuento biográfico y los valores que le han dado una dirección moral a la existencia.

En estos tiempos de inteligencias artificiales, de promesas médicas que anuncian vidas de 150 años y de 'tecnobros' con ansias de gobernar el mundo o en todo caso de fundar uno nuevo en Marte, parecería que el estudio de ese lado invisible de la vida humana, de los significados que le damos a las cosas y de las fantasías y valores que cargan de sentido la existencia, tiene menos importancia que el dominio del mundo físico. Las áreas de conocimiento que se encargan de desentrañar ese lado invisible de la vida humana decaen, efectivamente, en la indiferencia, pero el desprecio no viene sólo del campo tecnológico.

Como han denunciado Diego Garrocho, David Rieff y Carlos Peña, las Humanidades están siendo destruidas dentro de las mismas universidades que deberían protegerlas. La burocratización está forzando al filólogo o al historiador a firmar 'papers' cientificistas y a malgastar sus mejores horas lejos de los libros, cazando puntos para el escalafón profesoral, y la radicalización de la teoría crítica y del 'wokismo' han relativizado la razón y diluido las obras de arte en el ácido deconstructivo. Ahora lo importante no es iluminar la excepcionalidad artística y lo que una obra dice del ser humano, sino denunciar sus vicios racistas y heteropatriarcales, las injusticias y exclusiones, hasta convertir la cultura en un nuevo disciplinador moral.

Quizá sea Peña, en su ensayo 'Humanidades', recién publicado en Taurus, quien hace la defensa más vehemente de estas disciplinas que entienden que la condición humana es, en gran medida, posibilidad y cambio, la deriva incierta que se abre en el tiempo gracias al deseo, a las fantasías y a las ensoñaciones que rondan al ser humano. Ese lado invisible de la vida se materializa en las obras de arte y en los significados que le damos a los acontecimientos del pasado, y eso es lo que indagan las Humanidades: qué hemos sido y qué más podemos ser. El asunto no es para nada intrascendente, más aún cuando a una feroz revolución tecnológica se suman la irritante beatería cultural y la peligrosa animosidad política, y sin brújula el mundo se presenta más desordenado que nunca.