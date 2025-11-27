Suscribete a
ABC Premium

ANTIUTOPÍAS

Lo visible y lo invisible

A una feroz revolución tecnológica se suman la irritante beatería cultural y la peligrosa animosidad política

Anatomía de unas elecciones

El declive de la ciudadanía

Carlos Granés

Carlos Granés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Javier Marías decía que el ser humano no era sólo el compendio de lo hecho y de lo logrado, de las cosas que se hicieron visibles y se materializaron, sino también de los deseos incumplidos, de las ensoñaciones y anhelos que se esfumaron sin alumbrar ... un camino alternativo en la vida. Vargas Llosa tenía una visión parecida, total, si se quiere, del ser humano. Somos hombres y mujeres de carne y hueso, decía, limitados por nuestra condición social y nuestras capacidades físicas e intelectuales, pero también somos nuestras fantasías. Estamos hechos de materia objetiva y de intenciones subjetivas, de obras y palabras, y por eso nuestra vida deja siempre dos marcas en el mundo: una verificable y otra interpretable. Lo que hacemos y el significado que tienen nuestros actos, el recuento biográfico y los valores que le han dado una dirección moral a la existencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app