ANTIUTOPÍAS

El presidente rockero

El carisma doblega y seduce, y eso fue lo que el populista se propuso: no gobernar sobre los hombres sino sobre sus corazones

Un demonio en una iglesia

Guerra muerta en la ONU

Carlos Granés

Lo más sorprendente de que el presidente Javier Milei hubiera dado un concierto de rock ante 15.000 personas es que esto ya no sorprende a nadie. Hemos vuelto a los tiempos feroces en los que la política es, por encima de otras cosas, teatro, ... carisma, pasión, religión laica, culto a la personalidad. Después de una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, de nubarrones económicos y de escándalos de corrupción que salpican a su hermana, el presidente argentino volvió a sus orígenes. Salió a compenetrarse con la masa, a ser uno solo con el pueblo y a fidelizar a los suyos con un espectáculo disruptivo. Sobre el escenario hubo de todo: consignas antikirchneristas, emoción, adrenalina, rugidos. Y aunque todo fue espontaneidad y autoexpresión, no fue por azar que Milei decidió volver a las estrategias salvajes de autopromoción. En pocos días tendrá que enfrentarse a unas elecciones legislativas, estas sí trascendentales porque de ellas depende la viabilidad del resto de su legislatura, y necesitaba recuperar la iniciativa, volver a hacer lo que tan bien se le dio en campaña: ocupar el espacio mediático y simbólico con una performance transgresora.

