ANTIUTOPÍAS

Anatomía de unas elecciones

Chile pasó por un ciclo exitoso de progreso que se agotó en 2010, y ahora está estancado en un bache identitario

El declive de la ciudadanía

De Luis XIV a Zohran Mamdani

Carlos Granés

Las elecciones del pasado domingo no sólo fueron el inicio de la disputa por la presidencia chilena. También constituyeron una prueba más de que en estos tiempos ruidosos, cada vez que se plantan las urnas, la moderación sale derrotada. Esa es la lectura general que ... se puede hacer de los resultados: el centro derecha que representaba Evelyn Matthei, heredera del Gobierno de Sebastián Piñera, quedó sepultado bajo la derecha identitaria y radical y bajo un populismo sinuoso, propulsado por las redes sociales y Youtube, de efectivo arraigo entre los jóvenes e incierta concreción política. Pero Matthei no fue la única derrotada. A pesar de haber rebajado su entusiasmo refundador y de haber entendido que un país no se gobernaba con musas ni con versos, sino con experiencia política y cuadros técnicos, el electorado de izquierda castigó a Boric y eligió a Jeanette Jara, la representante de un partido marxista leninista que sigue defendiendo el trágico sinsentido cubano, de difícil digestión para los votantes moderados.

