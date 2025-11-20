Las elecciones del pasado domingo no sólo fueron el inicio de la disputa por la presidencia chilena. También constituyeron una prueba más de que en estos tiempos ruidosos, cada vez que se plantan las urnas, la moderación sale derrotada. Esa es la lectura general que ... se puede hacer de los resultados: el centro derecha que representaba Evelyn Matthei, heredera del Gobierno de Sebastián Piñera, quedó sepultado bajo la derecha identitaria y radical y bajo un populismo sinuoso, propulsado por las redes sociales y Youtube, de efectivo arraigo entre los jóvenes e incierta concreción política. Pero Matthei no fue la única derrotada. A pesar de haber rebajado su entusiasmo refundador y de haber entendido que un país no se gobernaba con musas ni con versos, sino con experiencia política y cuadros técnicos, el electorado de izquierda castigó a Boric y eligió a Jeanette Jara, la representante de un partido marxista leninista que sigue defendiendo el trágico sinsentido cubano, de difícil digestión para los votantes moderados.

El péndulo emocional también giró el domingo y eso supuso la derrota del 'wokismo' y del identitarismo de izquierda, esa fantasía plurinacional, pletórica en derechos para las minorías y divergencias sexuales, que pareció por un momento marcar el camino de un nuevo Chile. Si hace cuatro años los jóvenes soñaron con una Constitución que garantizara la protección de todos estos colectivos, del medio ambiente y de los animales, esta vez ganó el identitarismo de derechas, con su reivindicación del orden, la tradición, las fronteras y la pureza nacional. José Antonio Kast, representante de estas ideas, se enfrentará a Jara, con todo a favor para ganar. En la primera vuelta las derechas obtuvieron el 50 por ciento de los votos, mientras que la izquierda no llegó al 30 por ciento. Seguramente Kaiser arrastre los votos de la moderada Matthei y del aún más ultra Johannes Kaiser, y se convierta en el próximo presidente de Chile.

Esto tal vez sea lo que más desconcierta de estas elecciones, y en general de todas a las que asistimos en las democracias occidentales. El electorado vota por una opción extrema, se desilusiona, y en lugar de buscar una propuesta sobria y centrada se deja encandilar por el extremo opuesto. La vida política contemporánea está llena de cafeína y de apuestas totales, y la audiencia está a la espera de líderes que le digan qué valores debe defender y a quién debe odiar. Pasamos del multiculturalismo de la izquierda a la identidad nacional de la derecha como si nada, y esto es una prueba de que en realidad no nos desplazamos del mismo sitio. Los votantes se están moviendo por los valores más que por las promesas modernizadoras. Chile, como España, pasó por un ciclo exitoso de progreso material que se agotó en la década de 2010, y ahora está estancado en un bache identitario. Cuando no se puede garantizar un mejor futuro, se ofrecen identidades de saldo, patriotismo o progresismo, y eso no sólo está ocurriendo allí sino en buena parte de Occidente.