Suscribete a
ABC Premium

TRIBUNA ABIERTA

Algo más que un presidente para Chile

La clave para vencer en las elecciones es colocar a los chilenos al centro, escuchar al ciudadano de a pie y a aquel invisibilizado que los partidos suelen olvidar

Carlos Escaffi R.

Las elecciones del 16 de noviembre en Chile dejaron un panorama claro, pero profundamente tensionado. Jeannette Jara, candidata del oficialismo, promovida por el Partido Comunista de Chile y única representante de la coalición Unidad por Chile, ganó la primera vuelta, aunque con un resultado ... que debilitó su posición desde el primer momento: obtuvo solo un 26,85 por ciento, lejos del 32–35 por ciento que necesitaba para proyectar gobernabilidad. Ganó… pero perdió.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app