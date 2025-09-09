Suscribete a
«Viendo 'Romería', la nueva película de Carla Simón, pensé en esas fotos de soldados jugando a las cartas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial»

Una imagen de 'Romería'
Bruno Pardo Porto

Al principio de 'Verano 1993', un niño le dice a una niña de seis años que acaba de perder a su madre: «Y tú, ¿por qué no estás llorando?». Es noche de fiesta en el pueblo. Ellos juegan al escondite inglés hasta que los fuegos ... artificiales reclaman su atención e iluminan sus rostros, inocentes pero no del todo: ya empiezan a intuir de qué va el juego, ya han visto algo del paisaje humano a través de la rendija de una persiana. ¿Por qué no lloras? Como ocurre con otras grandes dudas infantiles, lo que le sigue a esta es el silencio, porque hay preguntas, y quizás ocurra siempre con las más importantes, que no pueden responderse en directo. La respuesta, en este caso, fue la película, el debut cinematográfico de Carla Simón, que ahora vuelve a las salas con 'Romería', última parte de su trilogía sobre la memoria familiar que inauguró, claro, con aquel 'Verano 1993'. Y aún hoy late de fondo esa pregunta: y tú, ¿por qué no estás llorando?

