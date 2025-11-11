Suscribete a
La gravedad y la gracia y la risa

Bruno Pardo Porto

Al final de 'Los domingos', la protagonista, esa adolescente que quiere meterse a monja de clausura, reza en la iglesia después del funeral de su abuela. Está llorando, le pide a Dios que aparezca, que diga algo, que haga algo. De pronto, a ella se ... le ilumina el rostro y empieza a reírse con la alegría de los eufóricos, seguramente sintiendo algo en todo el cuerpo, igual que los místicos. Es esa risa, creo, la que ha dejado a tanta gente debatiendo sobre la película. Esa risa encierra el misterio de la historia, su interés.

