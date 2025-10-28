Sucede algo muy bello cuando en el rostro de una desconocida encuentras una familiaridad extraña, como de haber hablado mucho en sueños. Es ese momento en el que dan ganas de preguntar: perdona, ¿pero tú y yo, cuándo nos desconocimos? Esto va ocurriendo cada día ... un poco más, y en esa repetición pierde la gracia, igual que pasa con los trucos de magia. Y ese pensamiento, en los paseos, ha quedado desterrado por este otro: ¿dónde está la gente fea?

«Vayas a donde vayas ves la misma cara», le dijo el cirujano plástico Jesús Benito a Clara Nuño en 'El Confidencial'. «Cuando viajo por países occidentales es algo que me llama mucho la atención. Mucha gente, sobre todo las mujeres, tienen los mismos rasgos. Rasgos que, por supuesto, hemos ido moldeando a golpe de procedimientos cosméticos, más o menos invasivos, al perseguir el canon imperante». El resumen es este: primero moldearon su imagen con los filtros de Instagram, y luego, para estar a la altura de su propio retrato, se entregaron a la bichectomía (extracción de las bolsas bichat para definir y marcar más los pómulos y la mandíbula) y a la artesanía del labio, que tiene que ser más corto y grueso. Ya no hay tanta diferencia entre un retoque (qué eufemismo) y el maquillaje.

El fenómeno lo vio venir Marguerite Duras, que fue una mujer que se miró dolorosamente al espejo y vivió para contarlo: ya hay que ser valiente. «Toda la gente fotografiada, he visto a mucha, ofrece casi la misma foto, su parecido era asombroso. No solo es que toda vejez se parece, sino también que los retratos se retocaban, siempre, y de tal modo que las particularidades del rostro, si aún quedaban, se atenuaban. Los rostros se preparaban del mismo modo para afrontar la eternidad, aparecían pulidos, uniformemente rejuvenecidos. Era lo que la gente deseaba», escribía en 'El amante', una novela nacida de un álbum de fotos familiar que terminó cuando tenía los rasgos deformados por el alcohol, allá en 1984. Ese rostro era el mapa de su aventura, su drama, su dolor. Pero después de una operación, ¿no habla el rostro también de su cirujano? ¿No es un rostro de autor, ya?

Huyendo de la fealdad hemos llegado a un aplanamiento estético en el que la gente se parece cada vez más, otra muestra del infierno de lo igual: no hay tantos cirujanos, ni tienen tanta imaginación, y además se copian por Instagram, como los diseñadores de interior de los cafés de especialidad. ¿Y no son ellos diseñadores de exterior, al cabo?

Al eliminar el riesgo de la fealdad no hemos llegado a la belleza, sino a algo más neutro, más frío, menos humano. Quiero decir que no es lo mismo la ausencia de fealdad que la belleza, como no es lo mismo la ausencia de aburrimiento que la alegría o la diversión o la felicidad. Umberto Eco lo intuyó hace 20 años: «La belleza, en cierto sentido, es aburrida (...) Un objeto bello siempre tiene que seguir ciertas reglas. La fealdad, en cambio, es impredecible y ofrece un abanico infinito de posibilidades. La belleza es finita. La fealdad es infinita, como Dios».