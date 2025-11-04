Suscribete a
ABC Premium
Juicio a García Ortiz
González Amador en su alegato final: «O me suicido o me voy de España»
Última hora
El excomisario de Justicia europeo Didier Reynders, imputado por blanqueo de capitales

POR LO QUE SEA

La dinamita en la habitación

Ya sabíamos que los Estados modernos eran grandes ficciones. Ahora estamos descubriendo hasta qué punto esa frase es literal

¿Dónde está la gente fea?

Ser o o ser Antonio Famoso

Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el Pentágono no ha gustado lo nuevo de Kathryn Bigelow, 'Una casa llena de dinamita' (ya en Netflix). Un documento interno de la Agencia de Defensa de Misiles (la MDA), difundido por 'Bloomberg', señala que el escenario catastrófico que presenta la cineasta es «inexacto» ... y que «subestima el poder de Estados Unidos»: su sistema de defensa, insisten, es mucho más sólido en la realidad que en la ficción. No se me ocurre una mejor campaña publicitaria para promocionar la película, que es ya lo más visto en Netflix a nivel global. Una derivada más del maravilloso efecto Streisand.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app