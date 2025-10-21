Suscribete a
Han ido a rastrear las huellas de Antonio Famoso y no han encontrado mucho más que silencio y huecos por los que entra el frío. Dejó a su mujer y a sus dos hijos, se quedó con la casa y allí murió, tantos años ... después, rodeado de palomas y basura y vecinos que nunca se preguntaron qué fue de aquel señor que siempre saludaba en el rellano, al que vieron por última vez en una junta de propietarios en 2013, tal como cuentan las crónicas, en las que trasluce una existencia desteñida por quién sabe qué tristeza o qué tropiezo o qué fantasma o qué deseo. Lo encontraron ya esqueleto, con el teléfono fijo –otro esqueleto– descolgado, como si en el final hubiera querido llamar a alguien, tal vez para pedir ayuda o consuelo o despedirse. O quizá fue algo más terrible, más difícil de aceptar: no quiso que nadie le molestara mientras moría. ¿Cuándo empezó a esperar? ¿Se le hizo larga, la espera? ¿En qué estaba pensando? Hoy tendría ochenta y seis. Dicen que era creyente. Tenía un Corazón de Jesús de metal en la puerta. A lo mejor murió rezando. También le gustaba el bar. Había sido albañil.

