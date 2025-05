Me los he imaginado. A Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, sonriendo satisfechos, sabiendo que este sábado, Nochebuena, en miles de familias va a haber movida. La puede suscitar un comentario aparentemente banal del sobrino que dice que tampoco es para tanto lo que está ... ocurriendo entre el legislativo y el Constitucional. O el adolescente que indique que lo del billete gratis en el Cercanías mola mazo y que eso le puede dar votos a Sánchez. O la abuela que afirme muy seria que ver a Sánchez con sus andares de chulo le sube la tensión, lo tiene comprobado. Quizás el comentario recurrente de los abuelos con eso de quién les iba a decir a ellos, tan ilusionados cuando votaron la Constitución, que esto iba a acabar siendo una mierda. No se lo permitan. No se merecen arruinar la noche más familiar del año en ninguna casa. Ah, y por si acaso, tampoco esperen mucho del discurso del Rey. Bajen sus expectativas que es la mejor manera de garantizar que la decepción no entra a la cena por el aperitivo. Unidad, templanza, admiración a los bomberos de los incendios, preocupación por la sequía y el cambio climático, agradecer los resultados de la vacunación Covid o incluso una mención a la Agenda 2030. Yo que sé. Cualquier cosa que se le ocurra hacer tragar a Moncloa, justo cuando empezamos con el jamón.

Qué rico está el gazpachuelo de mamá o qué maravilla este blanco que hacen en la Axarquia. ¿Os acordáis de aquella vez que tuvimos que matar a un pavo que regaló un enfermo –sí, antes se decía así– a papá y lo llevamos hasta Madrid en el coche emborrachándose con coñac por consejo de tía María Antonia? ¿Cuántos primos íbamos al cine después de la comida de Navidad? ¿Unos 20? Sí, es que somos tantos, les diremos a nuestras familias nucleares. Si hay adolescentes en la mesa, está bien que escuchen anécdotas de los octogenarios, con los móviles muy lejos. De lo que se comía antes. De la suerte de tener familia con una fábrica de harinas porque había pan blanco en los 40, que había que esconder camino de casa de los abuelos, porque daba un poco de envidia. Ya ves, ahora con tanto integral. Tontos integrales también. Integrismo tontuno, más. Pero, no, que hemos dicho que no vamos a hablar de política. Se lo vengo leyendo a Sostres, a García Maíquez. La alegría es la resistencia. Nos quieren cenizos, cabreados, angustiados, con miedo. Con ganas de pelea. Perdiendo energías en batallas inútiles, como la que se puede iniciar en una cena de Nochebuena. Y, ya saben, si surge la tentación de comentar la 'ley trans', acuérdense de Irene Montero pensando, feliz, en esas sobremesas cargadas de vino en las que se eleva el tono por una diferencia política. No lo permitan. Recuerden lo que se celebra. Pese a todo y a todos. No han podido con una resistencia de dos mil años iniciada en un portal de Belén. Que no se trata de poner la otra mejilla, como trató de enseñarnos el niño cuyo nacimiento celebramos el sábado. Tampoco es eso. Que ya se lo devolveremos cuando nos toque votar. La única batalla útil. Mientras, no les den el gustazo.

